Η Grimes αποκάλυψε ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με αυτισμό και ΔΕΠΥ

Η Καναδή μουσικός Grimes αποκάλυψε ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με αυτισμό και Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

Η τραγουδίστρια και παραγωγός μοιράστηκε τα νέα για την υγεία της σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X την Κυριακή 23 Μαρτίου, ενώ παράλληλα κατήγγειλε τους υποτιθέμενους «λογαριασμούς ψυχικής υγείας» στην πλατφόρμα, τους οποίους χαρακτήρισε «ενημερωτικούς κινδύνους» στην πλατφόρμα.

«Διαγνώστηκα φέτος με ΔΕΠΥ/αυτισμό και συνειδητοποίησα ότι είμαι πιθανώς δυσλεκτική, γι' αυτό και δεν μπορώ να συλλαβίσω καθόλου χωρίς διορθωτή», έγραψε η Grimes.

«Νιώθω ότι, αν το ήξερα αυτό όταν ήμουν παιδί, θα είχα δουλέψει πολύ λιγότερο σκληρά, θα είχα πάρει φαρμακευτική αγωγή και πολλές από τις περίεργες εμμονές και τα κίνητρα που είχα θα είχαν θεωρηθεί παθολογικά και θα μπορούσα να είχα ξεγράψει ορισμένα πράγματα που ήταν πολύ δύσκολα για μένα, αλλά χαίρομαι που τα ξεπέρασα», πρόσθεσε.

Η 37χρονη, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κλερ Ελίς Μπουσέ, έγραψε στη συνέχεια ότι στην προσωπική της εμπειρία, τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ ήταν «απείρως χειρότερα όταν δεν ήταν φανατική αναγνώστρια». Η ανάρτηση της ήρθε ως απάντηση σε έναν άλλο χρήση του Χ που αποκάλεσε το «υπερβολικό διάβασμα» στα παιδιά «σημάδι διάσπασης».

