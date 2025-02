Έλον Μασκ: Η αντίδραση της Grimes επειδή πήγε τον γιο τους στο Οβάλ Γραφείο

Την αντίδραση της Grimes προκάλεσε η κίνηση του Έλον Μασκ, να πάρει τον γιο τους μαζί του κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Έλον Μασκ, στενός κυβερνητικός έτερος του Ντόναλντ Τραμπ, φωτογραφήθηκε ενώ ήταν με τον γιο του στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ενός εκτελεστικού διατάγματος για το νεοσύστατο υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), του οποίου αναμένεται να ηγηθεί.

Η Grimes, με την οποία ο δισεκατομμυριούχος έχει τρία παιδιά, δεν γνώριζε ότι ο γιος της θα συνοδεύσει τον πατέρα του στην εμφάνισή του στο Οβάλ Γραφείο και πληροφορήθηκε για το γεγονός μέσω ενός τυχαίου χρήστη στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί δημόσια έτσι. Δεν το είδα αυτό, ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Αλλά χαίρομαι που ήταν ευγενικός», ανέφερε χαρακτηριστικά φανερά δυσαρεστημένη για το περιστατικό.

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I'm glad he was polite. Sigh

Μετά τον χωρισμό τους το 2022 έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τα media, κυρίως για την μάχη που έχουν δώσει σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως έχουν τρία παιδιά μαζί: X Æ A-Xii, 4 ετών, Exa Dark Sideræl, 3 ετών, και Techno Mechanicus, 2 ετών, με την τραγουδίστρια να παλεύει για την επιμέλειά τους τους τελευταίους μήνες.

Μάλιστα τον Νοέμβριο είχε καταγγείλει πως δεν τα είχε δει για πέντε μήνες.

"If the people cannot vote and have their will be decided by their elected representatives, by the form of the President, the Senate, and the House, then we don’t live in a democracy; we live in a bureaucracy." –@ElonMusk pic.twitter.com/5j1ChLei8x