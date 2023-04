Η Γκρέτα Τούνμπεργκ διαδήλωσε μόνη στις Βρυξέλλες- κι εξηγεί γιατί

Η γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ εθεάθη σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ διαμαρτυρήθηκε μόνη της μπροστά από τη διπλωματική αντιπροσωπεία της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποψίλωση των δασών.

Στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ εξήγησε τον λόγο της παρουσίας της στις Βρυξέλλες.

Η Σουηδία, η χώρα καταγωγής της, ασκεί επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρόκειται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει τη δασοκομία, επεσήμανε η ακτιβίστρια, διευκρινίζοντας ότι ήταν η «243η εβδομάδα απεργίας της για το κλίμα».

«Ενώ έχουμε πολλά δέντρα σε φυτείες που προορίζονται να κοπούν, οι μονοκαλλιεργητικές φυτείες δεν είναι δάση. Χάνουμε τα τελευταία φυσικά δάση, τα οποία είναι ανεκτίμητα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Climate strike week 243. Today I’m striking outside Sweden’s Representation in the EU, in Brussels. My home country Sweden currently holds the presidency of the Council of the EU. Next week ministers will gather in Sweden to discuss forestry, among other things. Thread🧵 pic.twitter.com/0iGiwAvllE