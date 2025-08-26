«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σε νέες δηλώσεις του.

Στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μάικ Κάρνεϊ, ο Μερτς υπογράμμισε, πως η Γερμανία δεν θα προσχωρήσει σε μια πρωτοβουλία δυτικών συμμάχων να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Μόλις πριν από λίγο καιρό, ο Κάρνεϊ δήλωσε πως ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, έπειτα από παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Γαλλία και η Βρετανία.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους» σχολίασε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θεωρούμε ότι έχουν εκπληρωθεί πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν».

Για τη Γερμανία, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα σε μια λύση δύο κρατών με βάση την οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι μεν δίπλα στους δε.

Στον αντίποδα, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος στη ΓΣ του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να το κάνει, ενώ η Βρετανία απείλησε το Ισραήλ ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Κάρνεϊ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως οι προοπτικές για μία λύση δύο κρατών χειροτερεύουν όλο και περισσότερο.

