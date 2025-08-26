ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή» ξεκαθάρισε ο καγκελάριος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς Facebook Twitter
«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή» είπε ο καγκελάριος / Φωτ.: Unsplash
0

«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σε νέες δηλώσεις του.

Στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μάικ Κάρνεϊ, ο Μερτς υπογράμμισε, πως η Γερμανία δεν θα προσχωρήσει σε μια πρωτοβουλία δυτικών συμμάχων να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Μόλις πριν από λίγο καιρό, ο Κάρνεϊ δήλωσε πως ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, έπειτα από παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Γαλλία και η Βρετανία.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους» σχολίασε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θεωρούμε ότι έχουν εκπληρωθεί πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν».

Για τη Γερμανία, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα σε μια λύση δύο κρατών με βάση την οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι μεν δίπλα στους δε.

Στον αντίποδα, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος στη ΓΣ του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να το κάνει, ενώ η Βρετανία απείλησε το Ισραήλ ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Κάρνεϊ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως οι προοπτικές για μία λύση δύο κρατών χειροτερεύουν όλο και περισσότερο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Διεθνή / «Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Ο Αμερικανός ράπερ είπε ότι ένιωσε «φοβισμένος» όταν πήγε τον εγγονό του στον κινηματογράφο και χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ομόφυλο ζευγάρι που εμφανίζεται στην ταινία
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου

Διεθνή / Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν ότι διεξήγαγαν πλήγμα «στην περιοχή του νοσοκομείου» Νάσερ και πρόσθεσαν ότι «στόχος δεν ήταν οι δημοσιογράφοι»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει πλουτόνιο του Ψυχρού Πολέμου σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει πλουτόνιο του Ψυχρού Πολέμου σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να διαθέσει 20 τόνους πλουτονίου από αποσυναρμολογημένες πυρηνικές κεφαλές σε εταιρείες ενέργειας των ΗΠΑ για χρήση σε αντιδραστήρες, με κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας να βαραίνει τη βιομηχανία
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Διεθνή / Ο Γούντι Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι «ξεπλένει» τα εγκλήματα της Ρωσίας με τη συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας

Ο Άλεν εμφανίστηκε διαδικτυακά σε πάνελ που παρουσίασε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Διεθνή / Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Ο Τσαρλς Κούσνερ, εβραϊκής καταγωγής και πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ου απευθύνεται προσωπικά στον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «τροφοδοτούν τη βία»
LIFO NEWSROOM
Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Διεθνή / Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός του ουκρανικού στρατού και νυν πρέσβης στο Λονδίνο, θεωρείται ο μόνος που μπορεί να απειλήσει πολιτικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι μυστικές κινήσεις του, οι επαφές με Δύση και ΗΠΑ και τα σενάρια διαδοχής
LIFO NEWSROOM
 
 