Η φωτογραφία με τις τρεις πολυθρόνες που εξόργισε την Τεχεράνη - Πυρά κατά του νέου Βρετανού πρέσβη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το retweet του νέου Βρετανού πρέσβη στο Ιράν φωτογραφίας όπου ποζάρει μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του καθήμενος στις πολυθρόνες που είχαν κάτσει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο Γιόζεφ Στάλιν στη βρετανική πρεσβεία, στο αποκορύφωμα του Β'Παγκοσμίου Πολέμου και σε περίοδο ανελευθερίας της Τεχεράνης.

Στη φωτογραφία όπου ο Σάιμον Σέρκλιφ κάθεται δεξιά και ο Ρώσος Λεβάν Τζαγκαριάν αριστερά, φέρνει μνήμες από τη φωτογραφία της Διάσκεψης της Τεχεράνης με τη συμμετοχή Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν, όταν η ιρανική πρωτεύουσα βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή.

🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021



Η Διάσκεψη της Τεχεράνης είχε πραγματοποιηθεί στην πρεσβεία της ιρανικής πρωτεύουσας το 1943 σε χρονική στιγμή που η ιρανική ανεξαρτησία βρισκόταν στο ναδίρ, γι'αυτό και η φωτογραφία που ανάρτησε στο Twitter o Ρώσος πρέσβης θεωρήθηκε από τους πολίτες τουλάχιστον ατυχής.

Στάλιν, Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ (από αριστερά προς δεξιά) κάθονται μπροστά στην πρεσβεία της ιρανικής πρωτεύουσας κατά τη Διάσκεψη της Τεχεράνης, το 1943 - Πηγή φωτογραφίας: Getty Images



Ο Σάιμον Σέρκλιφ είχε μόλις φτάσει στην Τεχεράνη για να αναλάβει ένα από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, λόγω της ευαισθησίας των ιρανο-βρετανικών σχέσεων.

«Είδα μια υπερβολικά απρεπή φωτογραφία σήμερα. Να υπενθυμίσω σε όλους πως ο Αύγουστος του 2021 δεν είναι ούτε Αύγουστος 1941 ούτε Δεκέμβριο 1943. Ο ιρανικός λαός το έχει αποδείξει - μεταξύ άλλων και στις συνομιλίες για την πυρηνική συμφωνία πως η μοίρα του δεν μπορεί ποτέ να είναι αντικείμενο αποφάσεων σε ξένες πρεσβείες ή από ξένες πρεσβείες» τουίαρε ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Τζαβάν Ζαρίφ.

I saw an extremely inappropriate picture today.



Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.



The Iranian people have shown—including during the JCPOA talks—that their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021

Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία ανέφερε επισης μέσω Twitter: «Λαμβάνοντας υπ'όψιν την ασαφή αντίδραση στη φωτογραφία μας, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως δεν έχει αντι-ιρανικό περιεχόμενο. Δεν θέλαμε να προσβάλλουμε το αίσθημα του συμπαθούς ιρανικού λαού. Το μόνο νόημα της φωτογραφίας αυτής είναι να τιμήσει τις κοινές προσπάθειες των συμμαχικών χωρών κατά του ναζισμού κατά τη διάρκεια του Β'ΠΠ. Το Ιράν είναι γείτονας και φίλος και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις μας βάσει του κοινού σεβασμού».

1/2 Taking into account the ambiguous reaction to our photo, we would like to note that it does not have any anti-Iranian context . We were not going to offend the feelings of the friendly Iranian people. — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 12, 2021

Οι βρετανο-ιρανικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι αιτιάσεις του Λονδίνου πως το Ιράν βρισκόταν πίσω από την επίθεση με drone σε βρετανικό τάνκερ, στα τέλη Ιουλίου στον Κόλπο του Ομάν, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται μετ'επιτάσεως.

Με πληροφορίες από Guardian