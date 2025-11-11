Η φον ντερ Λάιεν συγκεντρώνει τις μυστικές υπηρεσίες της ΕΕ σε μια «ευρωπαϊκή CIA»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, που θα συγκεντρώνει δεδομένα από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών-μελών, σύμφωνα με δημοσιεύματα ευρωπαϊκών μέσων.

Επισήμως, η Κομισιόν αναφέρει ότι η υπηρεσία θα στοχεύει στη «βελτίωση της επιχειρησιακής αξιοποίησης των υφιστάμενων δεδομένων». Ωστόσο, διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τις εξουσίες της φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας ανησυχίες για διπλές δομές και ανταγωνισμούς εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως μετέδωσε η Financial Times.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο δήλωσε την Τρίτη ότι η νέα μονάδα θα «συμπληρώνει τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης» και θα διαδραματίζει «κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία του λεγόμενου Security College». Το Security College, που αποτελείται από τους 26 επιτρόπους και την πρόεδρο της Επιτροπής, συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Μάρτιο, όταν η Κομισιόν διεύρυνε τις αρμοδιότητές της σε ζητήματα ασφάλειας.

Διπλωματικές αντιδράσεις

Ανώτεροι διπλωμάτες της Ε.Ε. εξέφρασαν επιφυλάξεις για το σχέδιο, φοβούμενοι ότι θα δημιουργήσει παράλληλες δομές και εντάσεις στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η νέα υπηρεσία θα περιορίσει τη δική τους επιρροή και ρόλο.

Το σχέδιο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα στα 27 κράτη-μέλη, αλλά προβλέπει την απόσπαση στελεχών από τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών στη νέα ευρωπαϊκή αρχή. Δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία ανέφεραν ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναμένεται να αντισταθούν σε οποιαδήποτε παραχώρηση νέων εξουσιών στην Κομισιόν στον τομέα της ασφάλειας.

Ωστόσο, οι ίδιοι επισήμαναν ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δομών ασφάλειας, ειδικά μετά την ενίσχυση των υβριδικών επιθέσεων της Ρωσίας.

Η νέα μονάδα πληροφοριών θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά ενδέχεται να περιορίσει την επιρροή της ύπατης εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τη θέση της φον ντερ Λάιεν στο εσωτερικό της Επιτροπής.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των προειδοποιήσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να περιορίσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Euronews