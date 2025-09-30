ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία, είτε το παραδέχεται είτε όχι

Η Ρωσία κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ευρώπη: drones, κυβερνοεπιθέσεις και προκλήσεις στο ΝΑΤΟ - Πόσο έτοιμη είναι η Δύση να απαντήσει;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία, είτε το παραδέχεται είτε όχι Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ευρώπη. Ο ανοιχτός πόλεμος της στην Ουκρανία διαρκεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με δραματική κλιμάκωση από την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022.

Ωστόσο, η μάχη στο ουκρανικό έδαφος είναι μόνο ένα κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής της Μόσχας: ο πόλεμος ενάντια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πρόσφατες επιδρομές με drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία, αλλά και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, φανερώνουν τις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου: να διχάσει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ, να αποδυναμώσει τη λαϊκή στήριξη για στρατιωτική δράση και να τερματίσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Για χρόνια, η Ευρώπη υποτίμησε αυτή την απειλή. Επέλεξε να αντιμετωπίζει τις δολοφονίες, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές και τις καμπάνιες παραπληροφόρησης σαν «γκρίζες ζώνες» κάτω από το όριο πολεμικής σύγκρουσης. Το αποτέλεσμα; Η Ρωσία δεν πλήρωσε ποτέ πραγματικό τίμημα – και αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του International Institute for Strategic Studies (IISS), οι επιθέσεις της Μόσχας σε ευρωπαϊκές υποδομές σχετικές με τον πόλεμο στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατακόρυφα από το 2023. Παράλληλα, καθώς η αμερικανική στήριξη υποχωρεί, η Ευρώπη συνεχίζει και ενισχύει τη δέσμευσή της προς το Κίεβο: όπλα, οικονομική βοήθεια, κυρώσεις και πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Όμως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αντί να υποχωρήσει, κλιμακώνει. Οι αεροπορικές παραβιάσεις, οι πυραυλικές επιθέσεις και οι προκλήσεις στα σύνορα με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές της Δύσης.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία — είτε το παραδέχεται είτε όχι. Το ερώτημα είναι αν θα το αναγνωρίσει εγκαίρως και θα απαντήσει αποφασιστικά.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ

Διεθνή / Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ 20 μέρες μετά

«Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιώτη του Κατάρ», αναφέρει ο Λευκός Οίκος
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Διεθνή / Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες στη χώρα συχνά δρομολογούνται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οπτικές ίνες - Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακεκομμένες
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η οικονομική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της, ενώ εκτιμάται πως θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο καθώς προχωρά η θητεία του
LIFO NEWSROOM
Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Διεθνή / Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε τρανς κινηματογραφιστές, χρηματοδοτώντας πλήρως μια παραγωγή με πολύ μικρό προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον θα εμφανιστεί στο δικαστήριο

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στο εδώλιο με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
LIFO NEWSROOM
Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή / Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Οι κανόνες των Βρυξελλών που απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις νέες προσχωρήσεις θα εξεταστούν προσεκτικά στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.
LIFO NEWSROOM
 
 