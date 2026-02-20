Politico: Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με αντίποινα εάν σταματήσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά των ευρωπαϊκών χωρών εάν προτιμήσουν εγχώριους κατασκευαστές όπλων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επανεξοπλισμού της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών όπλων στην ευρωπαϊκή αγορά και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αμοιβαία αντίδραση.

Η αμερικανική κυβέρνηση έκανε τις προαναφερθείσες δηλώσεις σε μια συνεισφορά σε μια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ζήτησε την άποψη των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προμήθειας όπλων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας που θα περιορίσει την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει με άλλο τρόπο στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ», ανέφερε η αμερικανική κυβέρνηση πριν από την προγραμματισμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις προμήθειες άμυνας.

«Προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που εκτοπίζουν αμερικανικές εταιρείες από την αγορά - ενώ οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες συνεχίζουν να επωφελούνται σημαντικά από την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ - αποτελούν λανθασμένη πορεία δράσης», επεσήμανε.

Το παράδοξο

Τα σχόλια της Ουάσινγκτον υπογραμμίζουν ένα παράδοξο στην προσέγγιση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη: ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής άμυνας της ηπείρου, οι ΗΠΑ δεν θέλουν αυτό να γίνει σε βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Το Politico είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Christopher Landau, επέκρινε τους ευρωπαϊκούς συμμάχους του ΝΑΤΟ για προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία έναντι των αμερικανικών προμηθευτών όπλων σε κλειστή συνάντηση τον Δεκέμβριο.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο ευρωπαϊκών όπλων στις στρατιωτικές δυνάμεις και στις συμβάσεις προμηθειών της ΕΕ, καθώς ετοιμάζεται για ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία. Επί δεκαετίες, η Ευρώπη έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, από τα μαχητικά F-35 μέχρι τα συστήματα πυροβολικού HIMARS και τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων όπλων της ΕΕ προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Αυτή η έντονη αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ απειλεί επίσης να περιπλέξει οποιαδήποτε ευρύτερη βιομηχανική προσπάθεια της Επιτροπής για την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων. Θα τεστάρει τον βαθμό στον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν για να γίνουν πιο ανεξάρτητες από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν καταστεί ένας όλο και πιο αναξιόπιστος εταίρος στην εποχή του Τραμπ.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει αναθεώρηση της Οδηγίας Προμηθειών του 2009 στο τρίτο τρίμηνο του έτους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και αμφιλεγόμενης προσπάθειας για περισσότερους κανόνες «Buy European». Δεν είναι ακόμη σαφές αν το νέο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες υπέρ των εγχώριων κατασκευαστών.

Αντίδραση των ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να περιληφθεί ισχυρή ρήτρα «Buy European» στη μελλοντική νομοθεσία προμηθειών θα προκαλέσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μια ρήτρα Buy European για εθνικές προμήθειες θα περιορίσει την ελευθερία των κρατών-μελών, θα αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ και θα θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να επιτύχουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν πέρυσι για τη συμμαχία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει επίσης ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο συμφωνητικό ΗΠΑ-ΕΕ για το εμπόριο, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αγοράζει περισσότερα αμερικανικά όπλα.

«Η γλώσσα προτίμησης της Ευρώπης έχει ήδη εμφανιστεί σε προγράμματα της ΕΕ, αλλά η ένταξή της στην Οδηγία θα αποτελέσει σημείο καμπής επηρεάζοντας τα κυρίαρχα εθνικά προϋπολογιστικά θέματα των κρατών-μελών», έγραψε η κυβέρνηση Τραμπ.

Το μήνυμα του Πενταγώνου και του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίχθηκε και από το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, το οποίο, αν και με πιο ήπιο τόνο, προειδοποιεί επίσης κατά μιας ευρωπαϊκής προτίμησης στις αγορές όπλων.

Με πληροφορίες από Politico