Η Erin O’Connor καταγγέλλει δύο μέτρα και δύο σταθμά στο Instagram

Η Erin O’Connor λέει ότι το Instagram κατέβασε, επανέφερε και στη συνέχεια αφαίρεσε ξανά post με γυμνές φωτογραφίες της από την εγκυμοσύνη της. Το μοντέλο ζητά από τη Meta πιο σαφείς κανόνες και πιο προσεκτική αξιολόγηση για εικόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα.

Η Βρετανίδα Erin O’Connor ανάρτησε, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες του 2014, τραβηγμένες από τον Nick Knight, στις οποίες εμφανίζεται γυμνή και οκτώμισι μηνών έγκυος. Σύμφωνα με την ίδια, το Instagram αφαίρεσε το post, ενημερώνοντάς την ότι παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας για το γυμνό.

Η υπόθεση πήρε δημοσιότητα και το post επανήλθε, όμως λίγο αργότερα επισημάνθηκε ως ευαίσθητο περιεχόμενο και στη συνέχεια αφαιρέθηκε ξανά. Η O’Connor είπε ότι έλαβε νέο μήνυμα από τη Meta, σύμφωνα με το οποίο το περιεχόμενο «μπορεί να περιέχει γυμνό» και γι’ αυτό παραβιάζει τα community standards.

Μιλώντας δημόσια στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, η O’Connor χαρακτήρισε την απόφαση παράδειγμα «διπλών μέτρων», λέγοντας ότι είναι αδιανόητο ένα γυμνό σώμα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη να θεωρείται προσβλητικό, την ώρα που πιο σεξουαλικοποιημένες εικόνες γυναικών κυκλοφορούν καθημερινά στα social media. Ζήτησε επίσης από τη Meta πιο σαφείς και πιο context-sensitive οδηγίες, καθώς και ταχύτερη ανθρώπινη εξέταση όταν οι χρήστες υποβάλλουν ένσταση.

Ασπρόμαυρη φωτογραφία της Erin O'Connor, τραβηγμένη από τον Nick Knight, την οποία ανάρτησε στο Instagram στη Γιορτή της Μητέρας και η πλατφόρμα αφαίρεσε. Φωτ.: Nick Knight

Η Meta ανέφερε ότι αφαιρεί κατά κανόνα σεξουαλικές εικόνες, με στόχο να περιορίζει τη διακίνηση μη συναινετικού ή ανήλικου περιεχομένου. Οι κανόνες της προβλέπουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως ο θηλασμός, οι ουλές από μαστεκτομή και συγκεκριμένο καλλιτεχνικό, ιατρικό ή ενημερωτικό περιεχόμενο, χωρίς πάντως να έχει δοθεί σαφής εξήγηση για το γιατί το συγκεκριμένο post αφαιρέθηκε ξανά.

Η υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι κανόνες της Meta για το γυμνό, ιδίως όταν πρόκειται για εικόνες που βρίσκονται ανάμεσα στη μητρότητα, την προσωπική έκφραση και την καλλιτεχνική φωτογραφία.

