Η επιστροφή του Τραμπ, το αντί-woke παραλήρημα του Μιλέι και η δήλωση του Πάπα: Η τέταρτη ημέρα του Ντάβος

Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μίλκησε για πρώτη φορά σε διεθνές ακροατήριο -αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο- στην ετήσια εκδήλωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου.

Πριν μιλήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, στη σκηνή του Ντάβος ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, ο Χαβιέρ Μιλέι, που έκανε ένα παθιασμένο παραλήρημα κατά «τον ιό του woke», ένας εκπρόσωπος του Πάπα Φραγκίσκου και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που κάλεσε τους δυτικούς ηγέτες να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει καλά τη συγκέντρωση των παγκόσμιων ηγετών στο Ντάβος, έχοντας «δώσει το παρών» δύο φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Όπως ήταν λογικό, ο καταιγισμός εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κυριάρχησαν τις συζητήσεις στη χιονισμένη ελβετική πόλη.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για τη δημιουργία μίας επιχειρηματικής κοινοπραξίας που θα μπορούσε να επενδύσει έως και 500 δισ. σε υποδομές για την τεχνητή νοημοσύνη απέσπασε τα εύσημα από τα τεχνολογικά στελέχη που βρέθηκαν στο Ντάβος. Ωστόσο, ο μελλοντικός κυβερνητικός εταίρος του Αμερικανού προέδρου, Έλον Μασκ, επέκρινε την πρωτοβουλία.

Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια μιας ενότητας ερωτήσεων και απαντήσεων επιδοκίμασε τις προσπάθειες του Τραμπ για να υπογραφεί μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Οι διαπραγματεύσεις σέρνονταν, σέρνονταν, σέρνονταν. Και τότε, ξαφνικά, συνέβη», είπε ο Γκουτέρες, ενώ εξήρε επίσης τις προσπάθειες του Κατάρ και της Τουρκίας. «Νομίζω ότι υπήρξε μεγάλη συμβολή της στιβαρής διπλωματίας του -τότε- εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Αργεντινής εξαπέλυσε ένα παραλήρημα για τα δεινά που φέρνει αυτό που αποκάλεσε «wokeism» και περιέγραψε έναν παγκόσμιο αγώνα μεταξύ των φιλελεύθερων-όπως ο ίδιος-και των αριστερών προοδευτικών. Ο Μιλέι άσκησε έντονη κριτική στον φεμινισμό, τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, μεταξύ άλλων.

«Ήρθα εδώ για να σας πω ότι ενώ δεν έχουμε κερδίσει τη μάχη, υπάρχει πλέον ελπίδα και το ηθικό μας καθήκον έχει αναγεννηθεί, όπως και η ιστορική μας ευθύνη να διαλύσουμε την ιδεολογική δομή αυτού του αρρωστημένου wokeism», είπε ο στο ακροατήριο του Ντάβος.

"Davos has begun to crumble" President of Argentina, Javier Milei, addresses WEF audience to tell them their time is over, and a new alliance of freedom oriented leaders has risen, including the likes of President Trump pic.twitter.com/OnO7jGvPDq