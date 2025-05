Η Emirates ανακοινώνει κέρδη-ρεκόρ, καθώς οι επιβάτες επιλέγουν ακριβές θέσεις

Η αεροπορική εταιρεία Emirates, με έδρα το Ντουμπάι, δήλωσε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν έχουν επηρεάσει τη διεθνή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια, καθώς ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ προ φόρων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Emirates, Σεΐχης Αχμέντ μπιν Σαΐντ Αλ Μακτούμ, επισήμανε ότι η ζήτηση για πτήσεις «παραμένει ισχυρή σε όλο το δίκτυο και σε όλα τα τμήματα πελατών», προσθέτοντας πως τα έσοδα ενισχύθηκαν από την αυξημένη αγορά θέσεων στις premium καμπίνες της εταιρείας.

Η Emirates ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα κέρδη της προ φόρων για το δωδεκάμηνο έως τα τέλη Μαρτίου ανήλθαν στα 21,2 δισεκατομμύρια ντιρχάμ (5,8 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία ανέφερε ότι πρόκειται για τα υψηλότερα ετήσια προ φόρων κέρδη στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο, γεγονός που αντανακλά, όπως σημειώνει, την ανάδειξη του Ντουμπάι σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές αγορές διεθνώς.

