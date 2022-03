Η Έμα Γουότσον «απάντησε» στην Τζ.Κ.Ρόουλινγκ μετά το νέο αντι-τρανς ξέσπασμα

Η Έμα Γουότσον βρέθηκε στη σκηνή των BAFTA για να απονείμει το βραβείο του Outstanding British Film.

Την παρουσίασε η Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία αστειεύτηκε επί σκηνής: «Η επόμενη παρουσιάστρια μας είναι η Έμα Γουότσον. Είναι περήφανη να αποκαλεί τον εαυτό της φεμινίστρια, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι μάγισσα».

Μόλις η Έμα ανέβηκε στο βάθρο, είπε: «Είμαι εδώ για όλες τις μάγισσες», ένα σχόλιο που πολλοί φανς εξέλαβαν ως υπονοούμενο για την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη αντι-τρανς ξέσπασμα της συγγραφέα στο Twitter.

I love the shade Emma Watson just threw at JK Rowling at the BAFTAs. She said, "I'm here for ALL of the witches, bar one." Emma is a QUEEN. pic.twitter.com/3jXEDVpzHQ — Alejandra Caraballo 🏳️‍⚧️🇵🇷 (@Esqueer_) March 14, 2022

Emma Watson’s “I’m here for *all* of the witches, by the way” was a giant dig at JK and I love her for it 💗 #BAFTAs — MX W0RLD🌹 (@charlottealiced) March 13, 2022

emma watson saying “i’m here for ALL of the witches” was absolutely a big 🖕🏻 to jk r*wling and i couldn’t love her more for it #BAFTAs — emma ✨ (@emsth0ughts) March 13, 2022

Η 56χρονη συγγραφέας της σειράς Χάρι Πότερ έχει προκαλέσει πολλές φορές οργή για τα αντι-τρανς σχόλιά της, με το πιο πρόσφατο να αφορά την σκιώδη υπουργό Γυναικών και Ισότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, Αννελίζ Ντοντς, οπότε πολλοί υπέθεσαν πως το σχόλιο της Γουότσον ήταν σχετικό με αυτό.

This is what a woman who owns a dictionary and a backbone looks like. @joannaccherry pic.twitter.com/djBuD1QiBF — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 8, 2022

Για την ιστορία, η Έμα Γουότσον δεν είναι η πρώτη σταρ των ταινιών Χάρι Πότερ που καταδικάζει δημοσίως τις απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Νωρίτερα φέτος, ο Ρούπερτ Γκριντ, που υποδυόταν τον Ρον, είπε πως παρόλο που ακόμη θεωρεί την συγγραφέα «θεία», «δεν συμφωνεί με όλα όσα λέει».

«Στηρίζω σταθερά με την τρανς κοινότητα και επαναλαμβάνω τα συναισθήματα που εκφράζουν πολλοί από τους συνομηλίκους μου», είπε στους Times. «Οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες. Οι τρανς άνδρες είναι άνδρες. Όλοι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να ζούμε με αγάπη και χωρίς να μας κρίνουν».

Και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, που υποδυόταν τον Χάρι Πότερ, έχει καταδικάσει στο παρελθόν τα σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, σημειώνοντας: «Οι transgender γυναίκες είναι γυναίκες. Οποιαδήποτε αντίθετη δήλωση διαγράφει την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια των τρανς ατόμων και έρχεται σε αντίθεση με όλες τις συμβουλές που δίνονται από επαγγελματικούς συλλόγους υγειονομικής περίθαλψης που έχουν πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση σε αυτό το θέμα από τον Jo ή εμένα».

Μέχρι στιγμής η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δεν έχει απαντήσει σε κανένα άμεσο ή έμμεσο υπονοούμενο, παρά αρκείται να κάνει like σε tweets που υποστηρίζουν τις ιδέες της.