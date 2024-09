Η εκστρατεία της Χάρις καλεί τον Τραμπ σε δεύτερο debate – Το Fox News προσφέρεται να το οργανώσει

Η Κάμαλα Χάρις προτείνει στον Ντόναλντ Τραμπ να διεξαχθεί δεύτερη τηλεμαχία μεταξύ τους τον επόμενο μήνα, μετά την πρώτη αναμέτρησή τους που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, στη Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εκστρατείας της.

Κριτικάροντας την εμφάνιση του πρώην προέδρου, η εκστρατεία της Χάρις δήλωσε: «Η αντιπρόεδρος είναι έτοιμη για ένα δεύτερο ντιμπέιτ. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ έτοιμος;»

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το οποίο παρακολουθείται κυρίως από το συντηρητικό κοινό στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι έχει ήδη προτείνει να αναλάβει τη διοργάνωση μιας δεύτερης τηλεμαχίας τον Οκτώβριο, αποστέλλοντας σχετικές επιστολές στις εκστρατείες και των δύο υποψηφίων αμέσως μετά την πρώτη εκπομπή, η οποία προβλήθηκε από το ανταγωνιστικό δίκτυο ABC.

Μετά τέλος της τηλεμαχίας με την Κάμαλα Χάρις, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) αναφέροντας ότι ήταν η καλύτερή του επίδοση σε debate. «Πιστεύω πως αυτό ήταν το καλύτερο μου ντιμπέιτ ακόμη περισσότερο διότι ήταν τρεις εναντίον ενός!», ανέφερε.

I thought that was my best Debate, EVER, especially since it was THREE ON ONE!



Donald Trump Truth Social 10:53 PM EST 09/10/24 @realDonaldTrump