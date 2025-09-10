ΔΙΕΘΝΗ
Η δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα πυροδοτεί θύελλα ρατσισμού στις ΗΠΑ

Η ατυχής σύγκριση με τον Τζορτζ Φλόιντ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένα βίαιο έγκλημα που σημειώθηκε στα τέλη Αυγούστου στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ έχει εξελιχθεί σε πεδίο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, με έντονη συζήτηση γύρω από τον ρατσισμό, τα ΜΜΕ και τις πολιτικές της δημόσιας ασφάλειας.

Η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας Ιρίνα Ζαρούτσκα δολοφονήθηκε μέσα σε συρμό του τραμ στην πόλη Σάρλοτ από τον 34χρονο Ντεκάλος Μπράουν. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο δεν γνωρίζονταν, ενώ ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση, κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ο Μπράουν είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, με τουλάχιστον 14 προηγούμενες συλλήψεις για κλοπές, ληστείες και άλλα αδικήματα.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «παρανοϊκό» και τόνισε πως «αν δεν αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, θα χάσουμε τη χώρα μας». Παράλληλα συνέδεσε την υπόθεση με την πολιτική του για την αποστολή της Εθνοφρουράς σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση, ενώ προανήγγειλε παρόμοια μέτρα για το Σικάγο.

Στον αντίποδα, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι το έγκλημα αποτελεί απόδειξη αποτυχημένων πολιτικών που, στο όνομα της «woke ατζέντας», υποτίμησαν την ασφάλεια των πολιτών. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ, ο οποίος έχει συνδέσει την πολιτική του με την «αποκαταστατική δικαιοσύνη».

Η ατυχής σύγκριση με τον Τζορτζ Φλόιντ

Η υπόθεση της Ιρίνα Ζαρούτσκα προκάλεσε συγκρίσεις με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ το 2020, όταν ένας λευκός αστυνομικός σκότωσε έναν μαύρο πολίτη στη Μινεάπολη, πυροδοτώντας ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων υπέρ της φυλετικής δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο.

Συντηρητικοί σχολιαστές στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι, αν τα φυλετικά χαρακτηριστικά θύτη και θύματος ήταν αντίστροφα, η υπόθεση Ζαρούτσκα θα είχε λάβει εκτενή και άμεση κάλυψη από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ενώ θα είχαν ξεσπάσει νέες μαζικές διαμαρτυρίες. Η σύγκριση αυτή, ωστόσο, θεωρείται από πολλούς παραπλανητική, καθώς οι δύο υποθέσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά: στην περίπτωση Φλόιντ εμπλέκονταν όργανα της τάξης και καταχρηστική χρήση κρατικής εξουσίας, ενώ στη Σάρλοτ επρόκειτο για μια απρόκλητη εγκληματική ενέργεια από έναν ιδιώτη.

Παρά ταύτα, η αναφορά στον Φλόιντ ανέδειξε μια ευρύτερη συζήτηση για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που ενδέχεται να υιοθετούν τα ΜΜΕ στην κάλυψη περιστατικών βίας. Ενώ το 2020 οι εικόνες από τη Μινεάπολη έγιναν παγκόσμιο σύμβολο αγώνα κατά του ρατσισμού, το έγκλημα στη Σάρλοτ έμεινε σχεδόν απαρατήρητο για εβδομάδες, ώσπου να διαρρεύσουν τα βίντεο στο διαδίκτυο. Αυτό δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για κατηγορίες περί «σιωπής» των προοδευτικών μέσων ενημέρωσης, ενισχύοντας το αφήγημα ότι η φυλή του δράστη καθορίζει το αν μια ιστορία θα γίνει πρωτοσέλιδο.

Το προφίλ του θύματος

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε εγκαταλείψει το Κίεβο το 2022, αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Σάρλοτ εργαζόταν περιστασιακά, ενώ ονειρευόταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φροντίδα ζώων. Η άγρια δολοφονία της έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα και την ουκρανική διασπορά στις ΗΠΑ, ενώ τροφοδοτεί έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο για την εγκληματικότητα, τη μετανάστευση και την κοινωνική συνοχή.

