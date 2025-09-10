ΔΙΕΘΝΗ
Οι τελευταίες στιγμές της Ιρίνα – Αντιδράσεις για την απάθεια των επιβατών στο τρένο

Ο άνδρας εγκατέλειψε το τρένο στον επόμενο σταθμό και συνελήφθη λίγο αργότερα

Σοκ προκαλούν νέα βίντεο από τη δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα, μέσα σε συρμό του μετρό στη Βόρεια Καρολίνα, με τον δράστη να επιτίθεται με μαχαίρι και τους επιβάτες να παραμένουν αδρανείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου στο δίκτυο Lynx Blue Line, στην πόλη Σάρλοτ. Η Ιρίνα, που είχε εγκαταλείψει το Κίεβο το 2022 για μια νέα αρχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από άνδρα με κουκούλα, ο οποίος τη μαχαίρωσε πολλές φορές, μεταξύ άλλων στον λαιμό. Η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα βλέμματα των συνεπιβατών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ουσιαστική προσπάθεια να τη βοηθήσουν ή να σταματήσουν τον δράστη.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το νέο βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Ο άνδρας εγκατέλειψε το τρένο στον επόμενο σταθμό και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τις αρχές, διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο, με καταδίκες για κλοπές και ένοπλες ληστείες, καθώς και καταγεγραμμένα ψυχολογικά προβλήματα.

Η αδιαφορία των επιβατών, όπως καταγράφεται στα βίντεο ασφαλείας, έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ για την κοινωνική απάθεια απέναντι στη βία και για το πώς αντιδρούν οι πολίτες όταν γίνονται μάρτυρες σοβαρών εγκληματικών πράξεων.

Η 23χρονη είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ αναζητώντας ασφάλεια και νέες ευκαιρίες. Στη Σάρλοτ ονειρευόταν να εργαστεί ως βοηθός κτηνιάτρου, ενώ παράλληλα ασχολούνταν με τη γλυπτική, τη μόδα και τη φροντίδα ζώων. Η βίαιη απώλειά της συγκλόνισε την τοπική κοινότητα που τη γνώριζε για τον ήπιο χαρακτήρα και την αγάπη της για τα ζώα.

