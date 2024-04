Η Βρετανία επιβεβαίωσε ότι μαχητικά της RAF απογειώθηκαν για αναχαίτιση ιρανικών drones

Η Βρετανία επιβεβαίωσε πως μαχητικά της RAF απογειώθηκαν με σκοπό την αναχαίτιση ιρανικών drones που κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε την είδηση, τονίζοντας πως «στέλνουμε επιπλέον αεροσκάφη της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας και τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού στην περιοχή. Αυτά τα αεροσκάφη θα αναχαιτίσουν τυχόν εναέριες επιθέσεις εντός της εμβέλειας των υφιστάμενων αποστολών μας, όπως απαιτείται».

Νωρίτερα, βρετανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πως μαχητικά αεροσκάφη της RAF έχουν ήδη απογειωθεί από την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου καθώς και από αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, για να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ.

Additional @RoyalAirForce jets and air refuelling tankers have deployed to the Middle East to bolster Op Shader, the UK’s existing counter-Daesh operation in Iraq & Syria.



In addition, the jets will intercept airborne attacks within range of our existing missions. My statement: pic.twitter.com/14p2kwGxb6