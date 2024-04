Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: «Ακλόνητη η στήριξή μας προς το Ισραήλ»- Η πρώτη αντίδραση Μπάιντεν

Ενώ το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κατευθύνονται προς το έδαφός του, ο Τζο Μπάιντεν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και έγιναν συνεχείς διασκέψεις με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για τις εξελίξεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενημερώθηκε νωρίτερα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν και τον κύριο αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Φάινερ.

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για ενημέρωση σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ έναντι των απειλών από το Ιράν είναι ακλόνητη» ήταν το πρώτο tweet του Αμερικανού προέδρου.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx