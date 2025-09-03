Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι Ρώσοι που ευθύνονται για την απαγωγή και την κατήχηση παιδιών από την Ουκρανία έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις σε 11 ομάδες και άτομα, βάσει εκτιμήσεων των μυστικών υπηρεσιών που, όπως ανέφερε, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία επιδιώκει την εξάλειψη της ουκρανικής κουλτούρας μέσω στρατοπέδων επανεκπαίδευσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, χαρακτήρισε την πολιτική του Κρεμλίνου «απαράδεκτη» και ανέδειξε το «βάθος της διαφθοράς» στο οποίο είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο της εισβολής του στην Ουκρανία.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 ουκρανικά παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία, ενώ άλλες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάνει τα 35.000. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης, μόνο 1.592 παιδιά έχουν επιστρέψει.

Σε ποιες περιοχές κρατούνται τα παιδιά από την Ουκρανία

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει περισσότερα από 150 μέρη όπου κρατούνται παιδιά, από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, τη Λευκορωσία και το εσωτερικό της Ρωσίας.

Τον περασμένο μήνα αναφέρθηκε ότι οι ρωσικές αρχές στην περιοχή Λουγκάνσκ της Ουκρανίας είχαν δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο ουκρανικών παιδιών κατηγοριοποιημένων ανά ηλικία, χρώμα ματιών και μαλλιών για υιοθεσία. Τα παιδιά διαφημίζονταν με χαρακτηριστικά όπως «υπάκουα» ή «μη συγκρουσιακά».

Το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της βρετανικής κυβέρνησης περιλαμβάνει το Ίδρυμα Akhmat Kadyrov, το οποίο διαχειρίζεται προγράμματα επανεκπαίδευσης, και τον Valery Maiorov, επικεφαλής του κρατικά χρηματοδοτούμενου Κέντρου Προγραμμάτων για Εφήβους, εκτός από τους Ρώσους υπουργούς που θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πολιτικές απαγωγής.

Ο Lammy δήλωσε την Τετάρτη: «Το να παίρνεις ένα παιδί από το σπίτι του και να προσπαθείς να διαγράψεις βίαια την κληρονομιά και την ανατροφή του μέσω ψεμάτων και παραπληροφόρησης δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτό. Κανένα παιδί δεν πρέπει ποτέ να γίνεται πιόνι του πολέμου και γι' αυτό ζητάμε λογοδοσία από τους υπεύθυνους».

Με πληροφορίες από Politico



