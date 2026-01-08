Κακοκαιρία: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά - Ποια δρομολόγια έχουν διακοπεί

Εμπόδια στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νοτιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για την έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας στη χώρα, το οποίο φέρνει ισχυρά φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Η ΕΜΥ στο χθεσινό δελτίο της εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για χθες και σήμερα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έρχονται μεγάλης έντασης αλλά και διάρκειας φαινόμενα.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

Στην Ήπειρο

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Σήμερα, Πέμπτη 8/1, τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Κακοκαιρία: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά διακοπεί.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ' όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.