Η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ισπανία δεσμεύτηκαν να στείλουν περισσότερη βοήθεια στην Κούβα

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Ισπανίας και του Μεξικού δεσμεύτηκαν το Σάββατο να εντείνουν τη συντονισμένη βοήθεια προς την Κούβα.

Στόχος της παροχής βοήθειας είναι να ανακουφίσουν αυτό που χαρακτήρισαν ως ανθρωπιστική κρίση που προκαλείται από τον αμερικανικό αποκλεισμό του νησιού της Καραϊβικής.

Σε κοινή δήλωση, οι τρεις χώρες κάλεσαν σε ειλικρινή διάλογο σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι ο κουβανικός λαός πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το δικό του μέλλον, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση εκδόθηκε μετά την υποδοχή του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεζ στον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και στην ηγέτιδα του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνόδου κορυφής με στόχο την κινητοποίηση ενάντια στην ακροδεξιά.

Νέες απειλές Τραμπ για την Κούβα

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα 13 Απριλίου, πως οι ΗΠΑ μπορεί να «περάσουν από την Κούβα», αφού πρώτα «τελειώσουν» με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως πολίτες των ΗΠΑ με καταγωγή από την Κούβα υφίστανται «κάκιστη μεταχείριση» από τις αρχές και ότι συγγενείς τους έχουν σκοτωθεί ή ξυλοκοπηθεί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Προσδιόρισε επίσης την Κούβα ως ένα «αποτυχημένο κράτος» επειδή όπως είπε την «κυβερνούσε φρικτά για πολλά χρόνια» η επαναστατική κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο.

Μεταξύ άλλων, είπε: «Η Κούβα είναι ένα κράτος που καταρρέει, και θα το κάνουμε αυτό, ίσως περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με αυτό», αναφερόμενος στο Ιράν.

«Η Κούβα είναι ένα κράτος που... διοικούνταν φρικτά για πολλά χρόνια. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς Κουβανοαμερικανούς, οι οποίοι σχεδόν όλοι ψήφισαν εμένα, και αντιμετωπίστηκαν πολύ άσχημα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέλη των οικογενειών τους έχουν σκοτωθεί. Έχουν δεχτεί ξυλοδαρμούς και ληστείες και έχουν συμβεί φρικτά πράγματα στην Κούβα».