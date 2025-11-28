Η Βόρεια Κορέα καθιερώνει τα ρωσικά ως υποχρεωτικό μάθημα από το δημοτικό

Η Βόρεια Κορέα εισάγει τη ρωσική γλώσσα ως υποχρεωτικό μάθημα από την τέταρτη τάξη του δημοτικού, σε μία κίνηση που ερμηνεύεται ως ακόμη ένα βήμα ενίσχυσης των ήδη στενών δεσμών της Πιονγιάνγκ με τη Μόσχα.

Την αλλαγή ανακοίνωσε στη ρωσική πρωτεύουσα ο Αλεξάντρ Κόζλοφ, υπουργός Φυσικών Πόρων της Ρωσίας και συμπρόεδρος της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας–Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 600 Βορειοκορεάτες σπουδάζουν σήμερα ρωσικά, καθιστώντας τη γλώσσα μία από τις τρεις δημοφιλέστερες στη χώρα. Στη Ρωσία, αντίστοιχα, 3.000 μαθητές και 300 φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα κορεατικής γλώσσας.

Ο Κόζλοφ γνωστοποίησε επίσης ότι πέρυσι 96 πολίτες της Βόρειας Κορέας έγιναν δεκτοί σε ρωσικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το MGIMO, η εμβληματική σχολή εκπαίδευσης διπλωματών. Άλλοι 29 Βορειοκορεάτες φοιτούν φέτος σε προγράμματα γεωλογίας στη Ρωσία.

Οι δύο χώρες, πρόσθεσε, έχουν διευρύνει τη συνεργασία τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τον τραπεζικό τομέα, την ενέργεια, την ιατρική και τη γεωλογία. Παράλληλα, η Ρωσία κατασκευάζει στη Βόρεια Κορέα νέο κέντρο ρωσικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Kim Chol Ju.

Ρωσία και Βόρεια Κορέα: Στρατηγική σύγκλιση μετά το 2022

Οι ήδη παραδοσιακά στενές σχέσεις Μόσχας και Πιονγιάνγκ ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει στη Ρωσία οπλισμό, ενώ Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν εμφανιστεί τόσο στο ουκρανικό μέτωπο όσο και σε αποστολές εκκαθάρισης ναρκών στην περιοχή του Κουρσκ, η οποία είχε καταληφθεί προσωρινά από δυνάμεις του Κιέβου.

Στον κυβερνοχώρο, κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες όπως οι ρωσικής προέλευσης Gamaredon και η βορειοκορεατική Lazarus έχουν εντοπιστεί να μοιράζονται υποδομές και εργαλεία επιθέσεων, ένδειξη αυξανόμενης τεχνολογικής συνεργασίας.

Τον Αύγουστο του 2025, η έναρξη απευθείας πτήσεων ρωσικών αεροπορικών εταιρειών προς Πιονγιάνγκ προκάλεσε σημαντική αύξηση Ρώσων επισκεπτών σε βορειοκορεατικά θέρετρα, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική διασύνδεση των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από Politico

