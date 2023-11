Η βασίλισσα Καμίλα χόρεψε με γυναίκες των Μασάι

Η βασίλισσα Καμίλα συμμετείχε σε έναν παραδοσιακό χορό με γυναίκες Μασάι κατά την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στην Κένυα.

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν σε καταφύγιο γαϊδουριών σε εθνικό πάρκο στο Ναϊρόμπι και εκεί μέλη των Μασάι της δώρισαν παραδοσιακές στολές της φυλής. Μάλιστα, η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε να φορέσει μία κόκκινη κάπα και στη συνέχεια άρχισε να χορεύει μαζί με γυναίκες των Μασάι υπό τους ήχους παραδοσιακών τραγουδιών.

Λίγο νωρίτερα, το βασιλικό ζεύγος ξεναγήθηκε στους χώρους του καταφυγίου. Από την πλευρά της, η βασίλισσα Καμίλα τάισε γάλα μικρούς ελέφαντες, με τα σχετικά στιγμιότυπα να αναρτώνται στα social media και να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Στο συγκεκριμένο κέντρο άγριας ζωής βρίσκονται 316 ορφανοί ελέφαντες που έχασαν τους γονείς τους από τα πυρά λαθροθηρών. Αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας προστασίας ενός είδους που βρίσκεται υπό την απειλή της εξαφάνισης.

Επίσης, στο πάρκο υπάγεται και ένα σημείο, στο οποίο κάηκαν μεγάλες ποσότητες ελεφαντόδοντου. Μέσω αυτής της παραχώρησης, η χώρα επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής.

Το συγκεκριμένο ταξίδι του βασιλικού ζεύγους στην Κένυα αναδεικνύει την υποστήριξη του βασιλιά Καρόλου στους περιβαλλοντικούς σκοπούς. Ο ίδιος αρχικά επισκέφτηκε ένα γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι για να πληροφορηθεί τις οικολογικές προσπάθειες που γίνονται, ενώ αργότερα φύτεψε ένα δένδρο μαζί με τη 10χρονη Κάρεν Κιμάνι, μια μαθήτρια που του είχε γράψει για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Σήμερα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα πραγματοποιήσει εναρκτήρια ομιλία στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής για την κλιματική αλλαγή COP28 στο Ντουμπάι.

Με πληροφορίες από BBC