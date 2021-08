Αν μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, τότε οι ίδιες ακριβώς λέξεις έγιναν πρωτοσέλιδο σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του πλανήτη.

Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Τσακαλίδη με την 81χρονη γυναίκα που εγκαταλείπει συντετριμμένη το φλεγόμενο σπίτι της, στις Γούβες Εύβοιας έγινε σύμβολο μιας καταστροφής που δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς οι φλόγες καταστρέφουν τα πάντα για όγδοη συνεχόμενη ημέρα στο νησί.

Το στιγμιότυπο των GETTY IMAGES που έγινε viral σε όλα τα social media, «ανέβηκε» στα σημερινά φύλλα μερικών εκ των μεγαλύτερων εφημερίδων διεθνώς.

Η μαυροντυμένη γυναίκα γυρίζει την πλάτη της στον αγαπημένο της τόπο που φλέγεται και πιάνει το στήθος της. Μια συγκλονιστική εκκένωση χωρίς λόγια, ενώ οι καπνοί υψώνονται εκατοντάδες μέτρα στον ουρανό - Guardian, Financial Times, Daily Telegraph και άλλα έντυπα διάλεξαν το ίδιο ακριβώς κλικ για να μεταφέρουν στο αναγνωστικό κοινό τους την ελληνική τραγωδία.

Just published: Front page of the Financial Times, UK edition, for Tuesday 10th August pic.twitter.com/5psTw7q6HI