Adele και Τζέιμς Κόρντεν με δάκρυα και γέλια στο τελευταίο Carpool Karaoke

O Τζέιμς Κόρντεν έκανε την τελευταία του βόλτα στο Carpool Karaoke έχοντας δίπλα μία φίλη του, την Adele.

Ο Τζέιμς Κόρντεν ο οποίος ολοκληρώνει τη θητεία του την Πέμπτη ως οικοδεσπότης του The Late Late Show ανάρτησε το τελευταίο απόσπασμα του Carpool Karaoke, με την Adele στο τιμόνι, με την οποία είχαν κάνει ρεκόρ όταν πρωτοεμφανίστηκαν στο πρώτο Carpool Karaoke το 2016.

Η βόλτα ήταν γεμάτη συναισθήματα και για τους δύο οι οποίοι δάκρυσαν καθώς αναπολούσαν τόσο τη φιλία τους όσο και τα οκτώ χρόνια του Τζέιμς Κόρντεν ως παρουσιαστής της εκπομπής.

Το βίντεο ξεκίνησε με την Adele να αλλάξει τα δεδομένα και να γίνεται αυτή τελικά η οδηγός, με τον Τζέιμς Κόρντεν συνεπιβάτη της.

Καθώς βγαίνουν στο δρόμο, οι δυο τους αστειεύονται για τις αμφίβολες οδηγικές ικανότητες της Adele.

«Στην πραγματικότητα δεν είμαι εξαιρετική οδηγός, οπότε… δεν μπορώ επίσης να τραγουδήσω χωρίς να κλείσω τα μάτια μου», είπε η Adele αστειευόμενη. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις βγήκα από το αυτοκίνητο και κόντεψα να τρακάρω».

Ο Τζέιμς Κορντέν και η Adele είναι στενοί φίλοι και εκείνη είχε το θάρρος να του πει ότι αισθάνεται «λίγο άβολα» και «πολύ, πολύ λυπημένη» που σύντομα εκείνος θα φύγει από το Λος Άντζελες για την πατρίδα τους την Αγγλία με τη γυναίκα και τα τρία παιδιά του.

«Είσαι ένας από τους καλύτερους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μου λείψεις τόσο πολύ», είπε η Adele στο τέλος του βίντεο πριν ξεσπάσει σε κλάματα. «Απλώς δεν είμαι έτοιμη να επιστρέψω στην Αγγλία, διαφορετικά θα επέστρεφα μαζί σου».

Ο Τζέιμς Κόρντεν, σε ανάλογη διάθεση τη διαβεβαιώνει ότι η πραγματική φιλιά «δεν έχει καμία σχέση με την απόσταση και τον χρόνο».

Στο ενδιάμεσο ωστόσο δείχνουν και τις τραγουδιστικές τους ικανότητες με τα "Rolling in the Deep", "Love Is a Game", "I Drink Wine", "Don't Rain on My Parade" και "Hometown Glory".

Καθώς ο Κόρντεν αναπολεί μερικές από τις αγαπημένες του αναμνήσεις από το Carpool - συμπεριλαμβανομένων βόλτες με τη Μαράια Κάρει και τον Στίβι Γουόντερ, για τις οποίες έπαιζε flashbacks - αποκάλυψε επίσης ένα απόσπασμα που γυρίστηκε αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ, στο οποίο προσπάθησε να κάνει φάρσα στην Adele.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας με το αυτοκίνητο, η Adele αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώτος στίχος του τραγουδιού της "I Drink Wine" ήταν σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένος από μια βαθιά συζήτηση που είχε με τον Τζέιμς Κόρντεν το 2020.

«Ήμασταν διακοπές μαζί με τα παιδιά, και γυρνούσαμε στο σπίτι και... θυμάμαι ότι σε ρώτησα στο δρόμο, "Τι συμβαίνει;" Απλώς φάνηκες πεσμένος», θυμάται λέγοντας ότι ακολούθησε μία 6ωρη συζήτηση μεταξύ τους.

«Και μετά πήγα στο στούντιο μερικές εβδομάδες αργότερα και έγραψα αυτό και θυμάμαι ότι σου το τραγούδησα στο τηλέφωνό και μου είπες «Ακριβώς έτσι ένιωθα».

«Ήταν όλα όσα ένιωθα εκείνη τη μέρα», είπε για το τραγούδι ο Τζέιμς Κόρντεν. «Με εξέπληξε το πώς κατάφερες να πάρεις όλα όσα ένιωθα για τον εαυτό μου και τη ζωή και απλώς να τα βάλεις σε έναν στίχο»

Καθώς οι δυο τους πλησίαζαν στα στούντιο του CBS ξέσπασαν σε κλάματα μιλώντας για το πόσο θα λείψει ο ένας στον άλλον. Τότε ο Τζέιμς Κόρντεν με το γνωστό του χιούμορ, της υπενθύμισε ότι θα την έβλεπε πάλι την επόμενη ημέρα.

«Αυτή είναι η τελευταία φορά που το κάνω αυτό, και είμαι κατασυγκινημένος που το 'κανες για μένα» λέει ο Τζέιμς Κόρντεν στην Adele. «Σε αγαπώ και περάσαμε τις καλύτερες στιγμές εδώ».

Τζέιμς Κόρντεν και Adele είχαν κάνει το πρώτο Carpool Karaoke το 2016.

