Η 88χρονη Τζούντι Ντεντς σε «παράσταση» έκπληξη - Παίζει στο πιάνο Abba λίγο πριν την Πρωτοχρονιά

Η Τζούντι Ντεντς επεφύλασσε μια «παράσταση» της στιγμής και, μάλιστα, μουσική στους επισκέπτες ενός ξενοδοχείου στη Σκωτία, λίγες στιγμές προτού μπει ο καινούργιος χρόνος.

Τα τελευταία λεπτά της παραμονής της Πρωτοχρονιάς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κάθισε στο πιάνο του ξενοδοχείου Fife Arms, παίζοντας το Waterloo των Abba, με την Σαρλίν Σπίτερι να τη συνοδεύει στο τραγούδι.

Συγκεκριμένα, ενώ η τραγουδίστρια των Texas ερμήνευε το κλασικό κομμάτι του σουηδέζικου συγκροτήματος, η 88χρονη Ντεντς έκανε τα φωνητικά.

Ωστόσο, ήταν οι ικανότητές της στο πιάνο που εντυπωσίασαν τη Σπίτερι που αναφώνησε «μα τι πιανίστρια!».

GLOBAL EXCLUSIVE - Dame Judi Dench gigs with Sharleen Spiteri at The Fife Arms, Braemar - future dates are in the planning. Watch this space, meantime, HAPPY NEW YEAR! #damejudidench #judidench #sharleenspiteri #thefifearms #braemar #scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #newyear #happynewyear pic.twitter.com/5iOcl3SuB3