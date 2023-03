Χιλιάδες «στρουμφ» προσπάθησαν να σπάσουν το ρεκόρ Γκίνες- Αλλά απέτυχαν για 2η φορά

Χιλιάδες άτομα ντυμένοι στρουμφάκια συγκεντρώθηκαν χθες στο Landerneau της Γαλλίας σε μία προσπάθεια να σπάσουν το το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά λίγο πάνω από 2.600 άτομα ντυμένα στρουμφάκια αλλά για να καταρρίψουν το ρεκόρ χρειαζόταν τουλάχιστον 2.762.

«Αυτό συμβαίνει μόνο μια φορά σε κάθε γαλάζιο φεγγάρι» σχολίασε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτή είναι η δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια για την πόλη, η οποία κατά την πρώτη της προσπάθεια είχε προκαλέσει αντιδράσεiς όταν το 2020 εν μέσω πανδημίας διοργάνωσε μία τέτοια τεράστια συγκέντρωση.

Τότε είχε καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούσε να πιστοποιήσει το ρεκόρ.

«Η βροχή μας έχει μουσκέψει αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε υπέροχα », δήλωσε ο Ζυλ Λεσιέ, συμπρόεδρος του συνδέσμου της διοργάνωσης του Landerneau. «Σε κάθε περίπτωση, είμαστε η μεγαλύτερη συγκέντρωση στρουμφ υπό βροχή», είπε αστειευόμενος.

«Είναι μια επίδειξη για τη χαρά της ζωής», είπε χαμογελώντας η Κριστέλ Μερού, στο κομμωτήριό της οποίας όλοι οι υπάλληλοι ήταν μεταμφιεσμένοι στους διάσημους χαρακτήρες του Βέλγου δημιουργού Peyo (Pierre Culliford).

«Το να έχουμε τέτοιου είδους μικρές εκδηλώσεις είναι καλό για τους ανθρώπους, δίνει χαρά στην καρδιά. Το βασικό είναι να διασκεδάζουν οι άνθρωποι» πρόσθεσε.

