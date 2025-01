Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στην Ουάσινγκτον κατά Ντόναλντ Τραμπ πριν την ορκωμοσία του

Χιλιάδες πολίτες κατέκλισαν την Ουάσινγκτον, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της ορκωμοσίας του.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν σε κεντρικούς δρόμους της Ουάσινγκτον, λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί στο Καπιτώλιο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος.

Οι πολίτες διαδηλώνουν μεταξύ άλλων για τη Δημοκρατία, τη μετανάστευση, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ αλλά και την αστυνομική βία.

Αρκετοί Αμερικανοί, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έχουν εκφράσει την απόλυτη απογοήτευσή τους για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάποιοι φαίνεται ότι σκέφτονται ακόμη και να μεταναστεύσουν.

Demonstrators protest President-elect Donald Trump's incoming administration at the Lincoln Memorial during the People's March, Jan. 18, 2025, in Washington. pic.twitter.com/n7H38ai4bY — Anne Tootill (@toot5000) January 20, 2025

The People's March--Thousands of demonstrators took to the streets of Washington DC on Saturday to rally against President-elect Donald Trump two days ahead of his inauguration.

The demonstrations have covered a range of issues from reproductive rights to climate change. pic.twitter.com/9WAZvCTmTm — ❦(만 사랑해) 🇰🇷 ❤️ 🇨🇳 ❤️ 🇯🇵 (@janeouby) January 20, 2025

Εκτός από την Ουάσινγκτον, μικρότερες διαδηλώσεις κατά της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Νέα Υόρκη και το Σιάτλ.

Οι διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον σήμερα, κατέβηκαν σε τρία διαφορετικά πάρκα προτού ξεκινήσουν να κατευθύνονται προς το μνημείο του Λίνκολν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνεται πως ξεκίνησε τους εορτασμούς πριν από την ορκωμοσία του, σε μια ιδιωτική εκδήλωση στο γκολφ κλαμπ του, όπου πραγματοποιήθηκε και επίδειξη πυροτεχνημάτων.

🚨‼️Thousands Protest Trump in D.C. Ahead of Inauguration



Liberal demonstrators in Washington D.C. demand expanded LGBTQ rights, greater abortion access, and stricter social media regulations ahead of Trump’s inauguration.#TrumpProtest #WashingtonDC #Inauguration #LGBTRights… pic.twitter.com/uu0uo9llAo — Kristy Tallman (@KristyTallman) January 19, 2025

"People's March" demonstrators march through Washington, D.C., on Saturday, 2 days before Inauguration Day. Trump is scheduled to have a victory rally in D.C. today (Sunday) pic.twitter.com/4WX8WZrJL7 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 19, 2025

⚡️ In Washington, thousands of people took part in a rally against Donald Trump's policies, — The Washington Post.



Demonstrators believe that Trump and the Republican Party are undermining the rights of women, immigrants, social and racial minorities.



👉Follow@blyskavka_ua pic.twitter.com/5xDIDM80fn — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) January 19, 2025

Με πληροφορίες από Pink News

