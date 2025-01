Live εικόνα από την ορκωμοσία Τραμπ: Στην εκκλησία η οικογένεια

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της ορκωμοσίας Τραμπ, καθώς η οικογένεια του 47ου προέδρου των ΗΠΑ παρακολουθεί τη λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, έφτασαν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη περίπου στις 3 ώρα Ελλάδος. Η εκκλησιαστική λειτουργία αποτελεί παράδοση για τους επερχόμενους προέδρους και ξεκίνησε στις 08:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδος).

President Donald J. Trump and the First Lady arrive at St. John's Church in Washington, D.C. — the first stop on today's Inauguration Day schedule. pic.twitter.com/RK3sBOJbda