Χερσώνα: Θανάτωσαν 4 εκατ. κοτόπουλα επειδή διακόπηκε η παροχή ρεύματος

Περίπου τέσσερα εκατομμύρια κοτόπουλα θανατώθηκαν σε μια φάρμα πουλερικών στη Χερσώνα της Ουκρανίας, όταν διακόπηκε η παροχή ρεύματος λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

Τα κοτόπουλα θανατώθηκαν στο πτηνοτροφείο Chornobayivska, όπως ανέφερε η Ουκρανή επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Lyudmyla Denysova.

Ως αποτέλεσμα του ρωσικού βομβαρδισμού, η παροχή ρεύματος διακόπηκε, αφήνοντας το αγρόκτημα χωρίς τη δυνατότητα να ταΐσει τα πουλερικά του και χωρίς άλλη επιλογή από τη θανάτωσή τους, όπως μεταδίδει το NEXTA.

