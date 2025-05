Χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν στο Ανόι: Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ της Μπριζίτ και του Εμανουέλ Μακρόν στο Ανόι κατέγραψαν οι κάμερες.

Την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος ετοιμαζόταν να κατέβει από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ για την περιοδεία του στη Νοτιοανατολική Ασία, φάνηκε η σύζυγός του να τον χτυπά στο πρόσωπο.

Τα επίμαχα πλάνα που τραβήχτηκαν από πρακτορεία στο Ανόι την Κυριακή το βράδυ, δείχνουν αρχικά, την πόρτα του αεροπλάνου του Μακρόν να ανοίγει και να τον αποκαλύπτει. Τα χέρια της συζύγου του, Μπριζίτ, εμφανίζονται από τα αριστερά της ανοιχτής πόρτας, καθώς φαίνεται να τον χαστουκίζει, να τον χτυπά στο πρόσωπο με τα δύο της χέρια και να τον σπρώχνει.

Ο πρόεδρος φαίνεται ξαφνιασμένος, αλλά συνέρχεται γρήγορα και γυρίζει για να κουνήσει το χέρι του μέσα από την ανοιχτή πόρτα. Η Μπριζίτ Μακρόν παραμένει κρυμμένη από το αμάξωμα του αεροσκάφους, καθιστώντας αδύνατο να δει κανείς την έκφραση του προσώπου της ή τη γλώσσα του σώματός της.

