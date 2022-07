«Hasta la vista, baby!»: Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε την τελευταία εμφάνιση ως πρωθυπουργός

Με θερμό χειροκρότημα χαιρέτισαν οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος την ολοκλήρωση της σημερινής παρέμβασης του Μπόρις Τζόνσον στην Βουλή των Κοινοτήτων, κατά την τελευταία του εμφάνιση στην «Ώρα του πρωθυπουργού».

«Βοηθήσαμε, βοήθησα, να βγάλουμε αυτήν την χώρα από την πανδημία και να συμβάλουμε στην διάσωση μίας άλλης χώρας από τον βαρβαρισμό. Και, ειλικρινά, αυτά είναι αρκετά για την πορεία. Αποστολή εξετελέσθη σε μεγάλο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι θα περάσει τις προσεχείς εβδομάδες «κάνοντας αυτό που πιστεύω ότι το κοινό περιμένει να κάνω: να προχωρήσω τα θέματα για τα οποία εκλεγήκαμε το 2019».

«Αυτά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ και hasta la vista, baby», κατέληξε υιοθετώντας την γνωστή ατάκα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο «Terminator 2».

"Hasta la vista baby" - Boris Johnson's final words as he exits #PMQs for the last time to a standing ovation: pic.twitter.com/rlSqVNDX5R