ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Στην απόφαση τονίζεται ότι η κυβέρνηση «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Δικαστήριο διέταξε την ακύρωση του παγώματος χρηματοδοτήσεων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ, ιδίως εξαιτίας των αιτιάσεων πως δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους φοιτητές του.

«Το δικαστήριο ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις που έλαβε προς αυτό η κυβέρνηση, κρίνοντας πως αποτελούσαν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος, τόνισε η ομοσπονδιακή δικάστρια της Βοστόνης Άλισον Μπάροους στη διαταγή της.

Στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το αρχαιότερο αμερικανικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ότι κάνει κατήχηση στην ιδεολογία «woke», χρησιμοποιώντας όρο που έχει ιδιοποιηθεί η δεξιά στις ΗΠΑ κι επισείει όταν αναφέρεται μειωτικά σε ιδέες που βρίσκει υπερβολικά προοδευτικές.

Το κατηγόρησε επίσης ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους ή ισραηλινούς φοιτητές του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολή του εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα αντίποινα του Τραμπ στο Χάρβαρντ

Σε αντίποινα, η κυβέρνησή του αποφάσισε να στερηθεί το Χάρβαρντ πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων προοριζόμενων για έρευνα στα πεδία της υγείας, ενώ ανακάλεσε επίσης την πιστοποίηση SEVIS του ιδρύματος, θέτοντάς το με άλλα λόγια εκτός του βασικού συστήματος μέσω του οποίου ξένοι φοιτητές εξασφαλίζουν τη φοίτησή τους σε ιδρύματα των ΗΠΑ.

Κατόπιν της προσφυγής της διοίκησης του πανεπιστημίου, η Άλισον Μπάροους ανέφερε στην απόφασή της πως «ο αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές διάκρισης ή προκατάληψης, είναι απαράδεκτος. Είναι σαφές, κατά την άποψη ακόμη και του ίδιου του Χάρβαρντ, ότι το πανεπιστήμιο αντιμετώπισε αντισημιτισμό τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσε – και θα όφειλε – να είχε χειριστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό».

Όμως «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που πλήττονται από το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων και τον αντισημιτισμό», συμπληρώνει στην ετυμηγορία.

Η Μπάροους προσάπτει ιδίως στην κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας».

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Διεθνή / Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνεί να ξοδέψει $500 εκατ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκαταστήσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, κλείνοντας μήνες αντιπαράθεσης με τη διακυβέρνηση Τραμπ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Διεθνή / «Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπερασπίστηκε με σθένος το πανό «Stop Killing Children», παρά τις αντιδράσεις από φιλοϊσραηλινές και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες.
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση - Τι σημαίνει αυτό;

Διεθνή / Ο Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση - Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του 1976, ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την κρίση του και οφείλει να το κάνει επίσημα μέσω προεδρικού διατάγματος
LIFO NEWSROOM
Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από τον εκτοχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Διεθνή / Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Το Elevador da Glória, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της πορτογαλικής πρωτεύουσας
LIFO NEWSROOM
Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζητούν για «αθανασία» μέσω βιοτεχνολογίας σε «πηγαδάκι» που κατέγραψε μικρόφωνο

Διεθνή / Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζητούν για «αθανασία» μέσω βιοτεχνολογίας σε «πηγαδάκι» που κατέγραψε μικρόφωνο

Οι δύο αυταρχικοί ηγέτες μίλησαν για τις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, φτάνοντας μάλιστα να αναφερθούν στην πιθανότητα «αθανασίας»
LIFO NEWSROOM
 
 