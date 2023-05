Χάος στο Σουδάν: 7 παιδιά πεθαίνουν ή τραυματίζονται κάθε ώρα – Χάθηκαν χιλιάδες εμβόλια

Λόγω της σύγκρουσης που μαίνεται στο Σουδάν κάθε ώρα που περνά επτά παιδιά χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται.

Τα Ηνωμένα Έθνη έκρουσαν σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για τον «τρομακτικά» σημαντικό αριθμό των παιδιών θυμάτων του πολέμου στο Σουδάν.

«Όπως φοβόμαστε και είχαμε προβλέψει, η κατάσταση στο Σουδάν έχει γίνει μοιραία για έναν τρομακτικά σημαντικό αριθμό παιδιών», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών Unicef, ο Τζέιμς Έλντερ, στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Όπως είπε, η υπηρεσία έχει λάβει πληροφορίες από ιδρύματα υγείας στο Χαρτούμ και στην περιοχή του Νταρφούρ, σύμφωνα με τις οποίες 190 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα 1.700 τραυματίστηκαν στη διάρκεια των ένδεκα πρώτων ημερών της σύγκρουσης, που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη επαληθευθεί από τον ΟΗΕ με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο αριθμός αυτός δεν καταγράφει ωστόσο παρά μόνο τα παιδιά τη φροντίδα των οποίων είχαν αναλάβει αυτά τα ιδρύματα, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή».

Από τις 15 Απριλίου, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, κυρίως στο Χαρτούμ και στο Νταρφούρ, στη σύγκρουση, στην οποία αντιπαρατίθενται ο επικεφαλής του στρατού Αμπντέλ Φάταχ αλ-Μπουρχάν με τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Διαδοχικές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα δεν έχουν τηρηθεί και οι βομβαρδισμοί και οι ανταλλαγές πυρών εξακολουθούσαν να συγκλονίζουν την πρωτεύουσα Χαρτούμ σήμερα για 21η ημέρα.

Στο μεταξύ, αξιωματούχος της Unicef, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε πως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδας έχουν χαθεί ως παράπλευρη απώλεια της σύγκρουσης στο Σουδάν.

#HappeningNow!#UNICEFSudan is dispatching life-saving nutrition supplies to health centres to support children suffering from severe malnutrition. pic.twitter.com/TNqin3IlQw