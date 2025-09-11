Τσάρλι Κερκ: Το χρονικό της δολοφονίας - Το ερώτημα που μένει ανοικτό

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, έχει βυθίσει στο πένθος τις ΗΠΑ και πυροδοτεί εκρηκτικό πολιτικό κλίμα. Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζεται, ενώ χιλιάδες πολίτες αφήνουν λουλούδια και συμμετέχουν σε αγρυπνίες στη μνήμη του.

Ο Κερκ, ιδρυτής του Turning Point USA και μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της συντηρητικής νεολαίας, μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University μπροστά σε περίπου 3.000 νέους, όταν δέχθηκε πυροβολισμό στον λαιμό.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι ένας άνδρας με σκούρα ρούχα εμφανίστηκε σε στέγη παρακείμενου κτηρίου και πυροβόλησε μία φορά. Ο ακτιβιστής κατέρρευσε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τη στιγμή του πυροβολισμού, εικόνες που οι αρχές επιβεβαίωσαν ως γνήσιες.

Ο 19χρονος φοιτητής Πόρτερ Λάφεμπερ βρισκόταν μόλις 15 μέτρα μακριά: «Τον βιντεοσκοπούσα, σταμάτησα το βίντεο και αμέσως ακούστηκε ο πυροβολισμός. Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι συνέβη. Μετά όλοι πανικοβλήθηκαν, έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση. Έβλεπες κόσμο να κρύβεται σε γωνιές, ασανσέρ, οπουδήποτε».

Άλλοι φοιτητές μίλησαν για «ανατριχιαστική αβεβαιότητα» ως προς το αν ο δράστης βρισκόταν ακόμη στον χώρο. Ο Μπροκ Άντερσον, φοιτητής, περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «απλώς τρομακτική».

Ο δήμαρχος της Ορεμ, Ντέιβιντ Γιανγκ, χαρακτήρισε τη δολοφονία «ξένη προς τον ειρηνικό χαρακτήρα της κοινότητάς μας»: «Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία δολοφονία εδώ. Είναι μια μαύρη, σκοτεινή κηλίδα στην πόλη μας».

Στην πανεπιστημιούπολη έχουν τοποθετηθεί δεκάδες μπουκέτα λουλουδιών, ενώ προγραμματίζονται αγρυπνίες με κεριά.

Οι έρευνες και το ανθρωποκυνηγητό

Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους συνδέουν με το έγκλημα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ενόπλου, που εκτιμάται πως έδρασε μόνος.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα για τα κίνητρα. Το ενδεχόμενο πολιτικής στοχοποίησης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η αντίδραση Τραμπ: «Μάρτυρας για την αλήθεια και την ελευθερία»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε οργισμένος και συγκινημένος: «Είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική. Ο Τσάρλι Κερκ ήταν πατριώτης, μάρτυρας για την αλήθεια και την ελευθερία».

Ο πρώην πρόεδρος απέδωσε την ευθύνη στο «μίσος της ριζοσπαστικής αριστεράς», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε πρόσφατες επιθέσεις κατά Δημοκρατικών. Η τοποθέτησή του αναζωπυρώνει τις πολιτικές εντάσεις σε μια ήδη τεταμένη χώρα.

Η δολοφονία του Κερκ προκάλεσε κατακραυγή σε ΗΠΑ και Βρετανία.Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, μίλησε για «καρδιοχτύπι» και τόνισε: «Πρέπει να μπορούμε να συζητούμε ελεύθερα, χωρίς φόβο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για πολιτική βία».Η ΥΠΕΞ Γιβέτ Κούπερ δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη», ενώ η Κέμι Μπάντενοχ έκανε λόγο για «πλήγμα σε ό,τι αντιπροσωπεύει ο δυτικός πολιτισμός». Ο Νάιτζελ Φαράζ, στενός φίλος του Κερκ, χαρακτήρισε τη μέρα «σκοτεινή για τη δημοκρατία».

Η δολοφονία ενός από τους πλέον επιδραστικούς νεαρούς συντηρητικούς φέρνει στο φως τη βίαιη πόλωση που σπαράζει τις ΗΠΑ. Ο πρώην βουλευτής της Γιούτα, Φιλ Λάιμαν, που βρισκόταν δίπλα στον Κερκ λίγο πριν τον πυροβολισμό, τόνισε πως «3.000 νέοι είδαν έναν άνθρωπο να δολοφονείται μπροστά τους. Ήταν εμβληματικός για τη νεολαία της συντηρητικής παράταξης. Αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες».

Οι αναλυτές προειδοποιούν πως η απώλεια του Κερκ μπορεί να μετατραπεί σε σημείο καμπής, ενισχύοντας τόσο τις φωνές που καλούν σε ενότητα όσο και εκείνες που απαιτούν εκδίκηση.

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, τα κίνητρα ασαφή. Όμως ένα είναι βέβαιο: η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μια Αμερική που ήδη δοκιμάζεται από τη βία και τη διχόνοια. Και το ερώτημα είναι αν θα παραμείνει αλώβητη.