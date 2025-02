Χάντερ Σέιφερ: Η τρανς ηθοποιός αποκάλυψε ότι το νέο διαβατήριο της αναφέρει το φύλο της ως αρσενικό

Η Χάντερ Σέιφερ, η ηθοποιός και μοντέλο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Euphoria», αποκάλυψε ότι το νέο της διαβατήριο αναφέρει το φύλο της ως αρσενικό, μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση θα αναγνωρίζει μόνο δύο φύλα: άνδρας και γυναίκα.

Η Σέιφερ είναι μία από τις πιο επιφανείς τρανς γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος χάρη στους ρόλους της στη σειρά «Euphoria» του HBO, την ταινία «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» και το πολυαναμενόμενο «Blade Runner 2099», μεταξύ άλλων. Επίσης, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο στην πιο πρόσφατη παραγωγή του, το «Ιστορίες Καλοσύνης» που κυκλοφόρησε πέρυσι.

«Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε ότι την πρώτη, νομίζω, ημέρα της προεδρίας του Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να κηρύξει μόνο δύο φύλα που αναγνωρίζονται από το κράτος, το αρσενικό και το θηλυκό που αποδίδονται κατά τη γέννηση», ακούγεται να λέει η Σέιφερ στο βίντεο.

«Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, το οποίο κατέγραψα γιατί θέλω να το καταλάβω σωστά, το Γραφείο Προξενικών Υποθέσεων πάγωσε τις αιτήσεις διαβατηρίων που ζητούν αλλαγή του δείκτη φύλου ή ανανεώσεις ή νέες αιτήσεις με δείκτη φύλου που αποκλίνει από το φύλο του αιτούντος που αποδόθηκε κατά τη γέννηση»

