Το «χαμένο» σπίτι του Σαίξπηρ εντοπίστηκε χάρη σε μια απρόσμενη ανακάλυψη

Η ακριβής τοποθεσία του μοναδικού ακινήτου που κατείχε ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο έχει προσδιοριστεί σε έναν δρόμο της περιοχής Μπλακφράιαρς, μετά την ανακάλυψη μιας άγνωστης κάτοψης.

Η ειδική στον Σαίξπηρ, καθηγήτρια Λούσι Μουνρό από το King's College του Λονδίνου, προσδιόρισε τη θέση και το μέγεθος του ακινήτου που αγόρασε ο Σαίξπηρ το 1613.

Πιστευόταν ότι ο Σαίξπηρ αποσύρθηκε από τη θεατρική του καριέρα λίγο μετά την αγορά του σπιτιού και επέστρεψε στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκοί πιστεύουν ότι η ανακάλυψη αυτή μπορεί να υποδηλώνει ότι ο θεατρικός συγγραφέας πέρασε περισσότερο χρόνο στο Λονδίνο από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η μπλε πλάκα για τον Σαίξπηρ στο St Andrew's Hill δεν βρίσκεται «κοντά» στο σημείο όπου βρισκόταν το σπίτι του στο Λονδίνο, αλλά ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν.

Η έρευνα που εντόπισε το σπίτι του Σαίξπηρ

Η ιδιοκτησία του Σαίξπηρ στο Μπλακφράιαρς θεωρείτο ότι αποτελούσε μέρος της «Μεγάλης Πύλης» πάνω από την είσοδο της περιοχής του Μπλακφράιαρς, ενός σημαντικού μοναστηριού των Δομινικανών του 13ου αιώνα.

Η Μουνρό ανακάλυψε τρία έγγραφα – δύο από τα Αρχεία του Λονδίνου και ένα από τα Εθνικά Αρχεία – που παρείχαν περισσότερες πληροφορίες.

Η Μουνρό δήλωσε: «Έκανα έρευνα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος και δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν συνειδητοποίησα τι έβλεπα – την κάτοψη του σπιτιού του Σαίξπηρ στο Μπλακφράιαρς».

«Είχε θεωρηθεί ότι δεν υπήρχαν πολλά ακόμη στοιχεία να συλλεχθούν σχετικά με αυτό, οπότε η έρευνα για το θέμα είχε παραμείνει σε αδράνεια για κάποιο διάστημα.

Αυτά τα ευρήματα μας βοηθούν πραγματικά να αφηγηθούμε την πλήρη ιστορία του σπιτιού του Σαίξπηρ στο Μπλακφράιαρς, και χάρη σε αυτή τη νέα ανακάλυψη γνωρίζουμε πλέον ακριβώς πού βρισκόταν».

Η πώληση της οικίας

Ένα από τα έγγραφα ήταν ένα σχέδιο μέρους της περιοχής του Μπλακφράιαρς, που καταρτίστηκε το 1668, δύο χρόνια μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, το οποίο επιβεβαίωνε την ακριβή τοποθεσία και το μέγεθος του σπιτιού του Σαίξπηρ.

Το τμήμα του ακινήτου που εκτεινόταν πέρα από την πύλη δεν εμφανιζόταν στο σχέδιο μετά την πυρκαγιά, επειδή δεν είχε θεμέλια.

Η Μουνρό είπε: «Αυτό το σπίτι βρισκόταν κοντά στον χώρο εργασίας του [Σαίξπηρ] στο θέατρο του Μπλακφράιαρς».

«Γνωρίζουμε ότι ο Σαίξπηρ συνέγραψε το «Two Noble Kinsmen» με τον Τζον Φλέτσερ αργότερα το 1613, και αυτή η νέα απόδειξη ότι το σπίτι στο Μπλακφράιαρς ήταν αρκετά μεγάλο καθιστά πιθανό ότι μέρος του έργου μπορεί να γράφτηκε σε αυτό ακριβώς το ακίνητο».

Τα άλλα δύο από αυτά τα έγγραφα αφορούν την πώληση του ακινήτου από την εγγονή του Σαίξπηρ το 1665.

Με πληροφορίες από BBC