Χαμάς: «Επέζησε η διαπραγματευτική μας ομάδα από το πλήγμα στη Ντόχα»

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι άτομα σκοτώθηκαν από το πλήγμα στη Ντόχα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται αν πρόκειται για στελέχη της οργάνωσης ή αμάχους

LifO Newsroom
Χαμάς: «Επέζησε η διαπραγματευτική μας ομάδα από το πλήγμα στη Ντόχα»
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής της ομάδας στη Ντόχα επέζησαν από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Κατάρ, κάνοντας λόγο για «αποτυχία δολοφονίας» και κατηγορώντας το Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί συμφωνία ειρήνης.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η οργάνωση υποστήριξε: «Επιβεβαιώνουμε την αποτυχία του εχθρού να δολοφονήσει τα αδέλφια μας στην αντιπροσωπεία διαπραγματεύσεων». Η Χαμάς πρόσθεσε ότι η επίθεση «επιβεβαιώνει πέραν πάσης αμφιβολίας πως ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν θέλουν να φτάσουν σε καμία συμφωνία».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι άτομα σκοτώθηκαν από το πλήγμα στη Ντόχα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται αν πρόκειται για στελέχη της οργάνωσης ή αμάχους.

Η ανακοίνωση της Χαμάς κατηγόρησε επίσης ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον «φέρει κοινή ευθύνη με την κατοχή για το έγκλημα αυτό, λόγω της συνεχιζόμενης στήριξής της στην επίθεση και τα εγκλήματα κατά του λαού μας».

