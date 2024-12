Χάγη: Οι αρχές υποπτεύονται εγκληματική ενέργεια για την κατάρρευση πολυκατοικίας - Τουλάχιστον 5 νεκροί

Οι ολλανδικές αρχές έκαναν σαφές πως υποπτεύονται ότι ήταν εγκληματική ενέργεια αυτή που προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει προχθές Σάββατο πολυκατοικία στην Χάγη, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Σωστικά συνεργεία έκαναν ακόμη χθες έρευνα στα συντρίμμια, μετά την έκρηξη που έγινε το πρωί του Σαββάτου. Ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να είναι ακόμη θαμμένοι σε αυτά δεν είναι ξεκάθαρος,

«Συνεχίζουμε ακόμη να μη γνωρίζουμε τι προκάλεσε την έκρηξη. Αυτό που είναι σαφές για εμάς είναι το ότι υπάρχουν ενδείξεις πως επρόκειτο για έγκλημα», δήλωσε η γενική εισαγγελέας Μαρχρέετ Φρόμπεργκ. Η κυρία Φρόμπεργκ επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεκμήρια αυτά, για να μην απειληθεί η έρευνα.

Ως χθες, είχαν ανασυρθεί πέντε πτώματα από τα συντρίμμια του τριώροφου ακινήτου. Πέμπτος άνθρωπος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Οι αρχές υπογραμμίζουν πως η σφοδρότητα της πυρκαγιάς δεν επιτρέπει να αναγνωριστούν τα θύματα χάρη σε δείγματα DNA. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που αγνοούνται ακόμη.

Let us light a candle for the people and animals impacted by the devastating explosion in The Hague. Our hearts go out to everyone affected—wishing you strength and comfort during this unimaginable time. 🫂#TheHague#Tarwekamp



pic.twitter.com/zfpFCiafT6