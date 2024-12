Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στη Χάγη - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη που κατέστρεψε τριώροφη πολυκατοικία στη Χάγη.

Τα αίτια της έκρηξης τα ξημερώματα του Σαββάτου στη συνοικία Mariahoeve της Χάγης, παραμένουν ήταν ασαφή. Η ολλανδική αστυνομία δήλωσε ότι ένα αυτοκίνητο έφυγε «με πολύ μεγάλη ταχύτητα» λίγο μετά την έκρηξη. Οι αρχές έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι τέσσερα άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορούσαν να πουν πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια.

Τα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο σχημάτισαν ουρές, αναμένοντας περισσότερα θύματα. Ο εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου δήλωσε ότι ήταν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τραυματισμών. Οι κάτοικοι της βορειοανατολικής γειτονιάς της Χάγης δήλωσαν ότι άκουσαν έναν τεράστιο κρότο και κραυγές, ενώ μια γυναίκα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι νόμιζε ότι έγινε σεισμός.

A 3-story apartment block in The Hague has partially collapsed following a fire and explosion.



The city’s fire service confirmed: “At this moment, the emergency services are busy rescuing and searching for people and fighting the fire.”



