Χαβιέ Μπετέλ για την επέτειο γάμο του: Θλίβομαι που σε όλο και πιο πολλές χώρες θα καταδικαζόμασταν για την αγάπη

«Η αγάπη είναι αγάπη», αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο του γάμου του με τον Γκοτιέ Ντεστενέ, ο Χαβιέ Μπετέλ, αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου.

Ο Χαβιέ Μπετέλ είναι παντρεμένος εδώ και εννέα χρόνια. Παντρεύτηκε με τον σύντροφό του το 2015, όταν ήταν εν ενεργεία πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο.

Σήμερα, έγραψε στο X (Twitter): «Πριν από εννέα χρόνια είπαμε ΝΑΙ, σε ευχαριστώ που είσαι ΕΣΥ. Όταν συνειδητοποιώ ότι σε ακόμα περισσότερες χώρες σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε καταδικαστεί εις θάνατον ή σε φυλάκιση λόγω της αγάπης, με κάνει να θλίβομαι. Η αγάπη είναι αγάπη», συμπληρώνοντας τη σημαία του Pride.

9 years ago we said YES, thank you for being YOU. When I realize that even in more countries today we could have been sentenced to death or in prison because of ❤️makes me sad. Love is love🏳️‍🌈 XB pic.twitter.com/ugmZCFPn3f