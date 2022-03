«Γυρίστε στη χώρα σας»: Διαμαρτυρία Ουκρανών στη Χερσώνα, απέναντι σε οχήματα του ρωσικού στρατού

Κάτοικοι πόλεων της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή συνεχίζουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου.

Στη Χερσώνα, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι κάτοικοι «ανάγκασαν» οχήματα του ρωσικού στρατού να κάνουν όπισθεν και να απομακρυνθούν. Όμως, υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς στον αέρα και συλλήψεις, σε άλλες πόλεις όπου επίσης έκαναν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οι ντόπιοι.

«Γυρίστε στη χώρα σας», φώναζαν οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στη Χερσώνα, απέναντι σε στρατιωτικά οχήματα που πάνω τους ήταν γραμμένο το «Ζ», το οποίο έχει γίνει σύμβολο των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Καθώς το πλήθος αυξανόταν, τα οχήματα έβαλαν όπισθεν και απομακρύνθηκαν, ενώ οι συγκεντρωμένοι τα ακολουθούσαν φωνάζοντας συνθήματα.

Όμως, βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πιο βίαιη αντίδραση των ρωσικών δυνάμεων σε συγκεντρώσεις κατοίκων άλλων περιοχών της Ουκρανίας που είναι υπό κατοχή.

Ένα από αυτά, που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Μάθιου Λάξμουρ της Wall Street Journal, δείχνει μεγάλη συγκέντρωση κατοίκων στο Ενέρχονταρ, που απαιτούσαν την απελευθέρωση του αντιδημάρχου, Ιβάν Σαμοΐντιουκ, ο οποίος κρατείται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο ρωσικός στρατός προσπάθησε να συλλάβει κάποιους από τους διαδηλωτές, αλλά το πλήθος τους εμπόδισε, έγραψε ο δημοσιογράφος στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι έπεσαν πυροβολισμοί στον αέρα.

The Russian military tried to arrest some of the Ukrainian protesters but the crowd prevented them from doing so. They shot several rounds into the air and sped off in their rather battered-looking truck. pic.twitter.com/AQQuoDBFtO