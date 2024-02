Γυναίκες συμμετείχαν για πρώτη φορά μετά από 1.250 χρόνια στο (σχεδόν) Γυμνό Φεστιβάλ της Ιαπωνίας

Για πρώτη φορά μετά από 1.250 χρόνια συμμετείχαν γυναίκες στο Hadaka Matsuri γνωστό και ως το Γυμνό Φεστιβάλ.

Αυτές οι γυναίκες που συμμετείχαν στο Γυμνό Φεστιβάλ στην Ιαπωνία έγραψαν ιστορία σε μία χώρα που είναι δύσκολο μία γυναίκα να μπει σε ανδροκρατούμενο χώρο. Σημειώνεται ότι η χώρα πέρυσι κατετάγη 125η από τις 146 χώρες στον δείκτη που καταγράφει τις διαφορές μεταξύ των φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Παρασκηνιακά, οι γυναίκες εργάζονταν πάντα πολύ σκληρά για να υποστηρίξουν τους άνδρες στο φεστιβάλ», εξήγησε η Atsuko Tamakoshi, η οικογένεια της οποίας συμμετέχει στο φεστιβάλ Konomiya για γενιές. «Αλλά η ιδέα να λάβουμε πραγματικά μέρος στο φεστιβάλ, στο οποίο οι άντρες προσπαθούν να διώξουν τα κακά πνεύματα, πριν προσευχηθούν για ευτυχία στον ιερό ναό, φαίνεται να μην έχει προκύψει ποτέ πριν» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Naruhito Tsunoda, δεν υπήρξε ποτέ πραγματική απαγόρευση. Απλώς κανείς δεν είχε ρωτήσει καν και όταν το έκαναν, η απάντηση ήταν εύκολη. «Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα διασκεδαστικό φεστιβάλ για όλους. Νομίζω ότι ο Θεός θα ήταν πολύ χαρούμενος για αυτό», είπε στο πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι στην κοινότητα τόσο ανοιχτόμυαλοι.

