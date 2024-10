Γυναίκα Γεζίντι διασώθηκε από τη Γάζα μετά από δεκαετή αιχμαλωσία από τον ISIS

Μια γυναίκα από τη θρησκευτική μειονότητα των Γεζίντι, που είχε απαχθεί το 2014 σε ηλικία 11 ετών από τον ISIS στο Ιράκ και κατόπιν μεταφέρθηκε στη Γάζα, διασώθηκε μετά από πάνω από μια δεκαετία αιχμαλωσίας. Η διάσωση ανακοινώθηκε από αξιωματούχους του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ιράκ.

Οι Γεζίντι είναι μια θρησκευτική μειονότητα που ζει κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία. Το 2014, το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε την περιοχή του Σιντζάρ στο βόρειο Ιράκ, όπου ζούσε η κοινότητα των Γεζίντι, μαζεύοντας χιλιάδες άνδρες και καταδικάζοντας κορίτσια και γυναίκες σε σκλαβιά.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο απαγωγέας της γυναίκας, η οποία πλέον είναι 21 ετών, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, πιθανότατα σε αεροπορική επίθεση. Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Φαουζία Αμίν Σίντο, κατόρθωσε στη συνέχεια να διαφύγει σε άλλο σημείο στη Γάζα.

Η Ισραηλινή στρατιωτική δύναμη ανέφερε ότι η Σίντο τελικά ελευθερώθηκε μέσα από μια «σύνθετη επιχείρηση» που συντονίστηκε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων διεθνών φορέων και μεταφέρθηκε στο Ιράκ μέσω Ισραήλ και Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τον Σιλουάν Σιντζαρί, αξιωματούχο του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών, αρκετές προηγούμενες απόπειρες διάσωσής της είχαν αποτύχει λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας στη Γάζα. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Σίντο βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά έχει υποστεί τραυματικές εμπειρίες από την αιχμαλωσία της και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Σε βίντεο που μοιράστηκε ο Καναδός ακτιβιστής Στιβ Μαμάν, η Σίντο εμφανίζεται να επανενώνεται με την οικογένειά της στο Ιράκ. Ο κ. Μαμάν, αναρτώντας στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: "Υποσχέθηκα στη Φαουζία, που ήταν αιχμάλωτη της Χαμάς στη Γάζα, ότι θα την επαναφέρω στην οικογένειά της στο Σιντζάρ. Για εκείνη, φαινόταν απίστευτο, αλλά για μένα ο μόνος εχθρός ήταν ο χρόνος. Η ομάδα μας την επανένωσε πριν από λίγο με τη μητέρα και την οικογένειά της".

