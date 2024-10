Guardian: Με όπλα «made in USA» το πολύνεκρο χτύπημα του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρυτού

Πυρομαχικά κατασκευής ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν σε επίθεση του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρυτού που σκότωσε 60 άτομα και τραυμάτισε 168, σύμφωνα με ανάλυση των θραυσμάτων που βρήκε ο Guardian στον τόπο της επίθεσης.

Το χτύπημα του Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης έπληξε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Μπάστα, ισοπεδώνοντας την πολυκατοικία και καταστρέφοντας αυτοκίνητα και τους εσωτερικούς χώρους των γειτονικών κατοικιών. Ήταν το πιο φονικό χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που ξεκίνησαν οι συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ πριν από ένα χρόνο.

Ένας από τους διασώστες είπε ότι τα συνεργεία διάσωσης εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να βρουν επιζώντες και να ανασύρουν τους νεκρούς κάτω από τα ερείπια. Είπαν ότι το κτήριο είχε περισσότερους ανθρώπους από ό,τι συνήθως, καθώς οι κάτοικοι υποδέχτηκαν πρόσφατα τους εκτοπισμένους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού. Αυτό αύξησε τον αριθμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή.

ISRAEL STRIKES CENTRAL BEIRUT ...

The IDF has bombed Ras al-Nabaa area in Central, Beirut, Lebanon.

A residential building was completely destroyed as a result #Israel #Beirut pic.twitter.com/1lskKoOqCu