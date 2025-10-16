ΔΙΕΘΝΗ
Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι η συνεύρεση μαζί μου ήταν δικαίωμά του εκ γενετής»

Το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε για τον Επστάιν και τον Πρίγκιπα Άντριου θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα

Ο Πρίγκιπας Άντριου στο Βέλγιο / EPA
Στη δημοσιότητα ήρθε μέρος των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, που αποκάλυψε τη «σκοτεινή δράση» του Τζέφρι Επστάιν και κατηγόρησε τον Πρίγκιπα Άντριου για την κακοποίησή της.

Το βιβλίο της έχει τίτλο «Nobody's Girl» (σ.σ. Το Βιβλίο του Κανενός), με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε να στέκεται μεταξύ άλλων στη συστηματική κακοποίηση που βιώνε από την εφηβική της ηλικία, και στην αλαζονεία του Πρίγκιπα Άντριου: «πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν εκ γενετής δικαίωμά του».

«Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που περπάτησα στους περιποιημένους κήπους του Μαρ-α-Λάγκο. Ήταν νωρίς το πρωί, η βάρδια του πατέρα μου ξεκινούσε στις 07:00 το πρωί και είχα πάει μαζί του στη δουλειά. Ο αέρας ήταν ήδη βαρύς και υγρός, και τα 20 στρέμματα του κλαμπ με τα προσεκτικά διαμορφωμένα γήπεδα και γκαζόν φαινόταν να λαμπυρίζουν» περιέγραψε σχετικά με το θέρετρο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Το θέρετρο, ο Επστάιν και ο Πρίγκιπας Άντριου

«Ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση των κλιματιστικών των δωματίων του θέρετρου, για να μην αναφέρουμε τα πέντε γήπεδα τένις πρωταθλήματος, οπότε ήξερε καλά τα κατατόπια. Θυμάμαι ότι μου έκανε μια σύντομη ξενάγηση πριν με συστήσει στον υπεύθυνο προσλήψεων, ο οποίος συμφώνησε να με προσλάβει» ανέφερε ακόμη για τα όσα βίωσε στο πολυτελές θέρετρο στη Φλόριντα.

«Την πρώτη μέρα, μου έδωσαν μια στολή, ένα λευκό πόλο μπλουζάκι με το έμβλημα του Mar-a-Lago και μια λευκή κοντή φούστα, και μια ταμπέλα με το όνομα Τζένα γραμμένο με κεφαλαία γράμματα» συμπληρώνει η ίδια.

Περιγράφοντας τον Τζέφρι Επστάιν, τον αποκαλεί «αυθεντία στη χειραγώγηση», ενώ στέκεται σε τρία περιστατικά που, όπως ισχυρίζεται, ο πρίγκιπας Αντριου έκανε σεξ μαζί της, μεταξύ άλλων και στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι ο πρίγκιπας Αντριου  κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό με την Τζιούφρε το 2022 και αρνείτο εξαρχής τις κατηγορίες.

Το βιβλίο της Τζιούφρε αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, έξι μήνες αφότου η Τζιούφρε έβαλε τέλος στη ζωή της.

Με πληροφορίες από Guardian

