Πυροβολισμοί ακούστηκαν πριν από λίγο στην πρωτεύουσα της Γουινέας-Μπισάου, κοντά στο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, μέσα στο κτίριο βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Άγνωστο παραμένει από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί ωστόσο υπάρχουν αρκετές αναφορές που κάνουν λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στρατιώτες έχουν περικυκλώσει το κτίριο ενώ πυροβολισμοί φαίνεται να υπήρξαν και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια. Ο πρόεδρος Umaro Sissoco Embaló βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες εντός του προεδρικού μεγάρου.

Πηγή από την ασφάλεια του προεδρικού μεγάρου ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες από τους πυροβολισμούς. Μια δεύτερη πηγή κάνει λόγο για δύο νεκρούς αλλά δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για δυνάμεις ασφαλείας ή για τους δράστες της επίθεσης.

Η πολιτική αστάθεια καταστρέφει την αφρικανική χώρα εδώ και δεκαετίες. Εννέα πραξικοπήματα ή απόπειρες πραξικοπημάτων έχουν γίνει από το 1974, οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πορτογαλία.

BREAKING: Gunfire heard at the area of presidential palace in #Guinea-Bissau and other govt buildings. Reports suggest that there is coup attempt against president Umaro Sissoco and his residency has been surrounded by army officers. Media pic.twitter.com/FHt5jdJjqL