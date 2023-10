Γκουτέρες: Στο χείλος της αβύσσου η Μέση Ανατολή

Οριακή μοιάζει η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας, τα οποία ξεμένουν από καύσιμα λόγω των συνεπειών του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

Πριν από λίγο διαψεύστηκε ότι αποφασίστηκε προσωρινή ανθρωπιστική εκεχειρία, την ώρα που τα αποθέματα καυσίμων σε όλα τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπεται πως θα διαρκέσουν για μόλις 24 ώρες ακόμη, προειδοποιεί το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών. «Η αναστολή λειτουργίας των εφεδρικών γεννητριών θα έθετε τη ζωή χιλιάδων ασθενών σε κίνδυνο», τονίζει σε ανακοίνωσή του το OCHA.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, χθες Κυριακή προειδοποίησε πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος της αβύσσου».

Η Λωρίδα της Γάζα είναι αντιμέτωπη με «έλλειψη νερού, ηλεκτρισμού και απολύτως απαραίτητων προμηθειών», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. Αποθέματα τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων ιατρικών εφοδίων και καυσίμων του ΟΗΕ, που βρίσκονται στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στη Δυτική Όχθη και στο Ισραήλ «μπορούν να σταλούν μέσα σε μερικές ώρες» στον θύλακα, συνέχισε, καλώντας το προσωπικό του διεθνούς οργανισμού να επιτραπεί «να μεταφέρει αυτές τις προμήθειες στη Γάζα με ασφάλεια και ανεμπόδιστα» στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.

The @UN has stocks available of food, water, medical supplies & fuel in Egypt, Jordan, the West Bank & Israel.



They can be dispatched within hours.



To ensure delivery, our staff need to be able to bring these supplies into and throughout Gaza safely, and without impediment.