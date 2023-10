Ισραήλ: Συμφωνία με ΗΠΑ και Αίγυπτο για ανθρωπιστική εκεχειρία - Εκκενώσεις και στα βόρεια

Για απόφαση κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους κάνει λόγο το Reuters σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Σε μια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ συμφώνησαν στην επιβολή εκεχειρίας στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00, η οποία θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές. Η απόφαση ελήφθη την ώρα που αναμένεται χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τα θύματα του πολέμου με τη Χαμάς έχουν ξεπεράσει τους 4.000 νεκρούς.

Οι πηγές επεσήμαναν ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης σημείωσαν ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα. Ωστόσο η παλαιστινιακή Χαμάς επεσήμανε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για τη συμφωνία ανθρωπιστικής εκεχειρίας. Από την πλευρά τους ο ισραηλινός στρατός και η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (NEMA) του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και οι IDF ανακοίνωσαν την εφαρμογή ενός σχεδίου για την εκκένωση των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ που ζουν στην περιοχή μέχρι 2 χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα σύνορα σε κρατικά χρηματοδοτούμενους ξενώνες.

Η εφαρμογή του σχεδίου εγκρίθηκε από τον υπουργό Άμυνας, Yoav Gallant. Πριν από λίγο, η Βόρεια Διοίκηση ενημέρωσε τους επικεφαλής των τοπικών αρχών για την απόφαση. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί από τους επικεφαλής των τοπικών δήμων, το υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (NEMA) του Υπουργείου Άμυνας.

Οι 28 κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι οι εξής: Ghajar, Dishon, Kfar Yuval, Margaliot, Metula, Avivim, Dovev, Ma'ayan Baruch, Bara'm, Manara, Yiftach, Malkia, Misgav Am, Yir'on, Dafna, Arab al-Aramshe, Shlomi, Netu'a, Ya'ara, Shtula, Matat, Zari't, Shomera, Betzet, Adamit, Rosh HaNikram, Hanita και Kfar Giladi.

