Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 4.000 οι νεκροί - Πληροφορίες για 1.000 αγνοούμενους στη Γάζα

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Λωρίδα της Γάζας έχουν προκαλέσει τον θάνατο 2.670 ανθρώπων, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση το υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 9.600 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

Επίσης η παλαιστινιακή ομάδα της Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Γάζα. Πολλοί άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 24 ώρες μετά την κατάρρευση των κτιρίων, διευκρίνισε η ομάδα Πολιτικής Προστασίας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η Χαμάς εξαπέλυσε τη συντονισμένη επίθεσή της στο Ισραήλ. Επίσης, 120 άνθρωποι απήχθησαν από τους μαχητές της Χαμάς.

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συνάντησε τις οικογένειες των ομήρων. Παράλληλα σύμφωνα με το Times of Israel 60.000 είναι οι εσωτερικοί Ισραηλινοί πρόσφυγες, καθώς το Σντερότ εκκενώθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Η εκκένωση του Σντερότ - μιας πόλης περίπου 30.000 κατοίκων στα σύνορα με τη Γάζα, η οποία δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και έκτοτε δέχεται σφοδρά πυρά - έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων που απέχουν λιγότερο από 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα έχουν επίσης απομακρυνθεί, ενώ οι εκκενώσεις συνεχίζονται σε κοινότητες που απέχουν 4-7 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ειδήσεις του καναλιού 12, υπάρχουν 60.000 Ισραηλινοί εσωτερικοί πρόσφυγες.

Την ίδια στιγμή ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 1 εκατ. κάτοικοι εκτοπίστηκαν από τη Γάζα μέσα σε μία εβδομάδα, υπό τον φόβο της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ. «Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις πρώτες επτά ημέρες» του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια Επικοινωνιών της UNRWA, Ζιλιέτ Τούμα.

«Ο αριθμός είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους» πρόσθεσε.

