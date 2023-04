Γκέρσκοβιτς: Απορρίφθηκε η έφεση του δημοσιογράφου της WSJ - Εμφανίστηκε στο ρωσικό δικαστήριο μέσα σε γυάλινο κλουβί

Απορρίφθηκε από ρωσικό δικαστήριο η έφεση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Ιβάν Γκέρσκοβιτς κατά της προφυλάκισής του με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες κατασκοπείας για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τον Γκέρσκοβιτς να εμφανίζεται μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί φορώντας καρό πουκάμισο και τζιν.

Μία από τους συνηγόρους του, μετά την ανακοίνωση της παράτασης της κράτησής του, δήλωσε ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος παραμένει μαχητικός παρά την εν λόγω απόφαση.

«Είναι μαχητικός, αθλείται, καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι τον υποστηρίζουν», δήλωσε η Μαρία Κορτσαγκίνα μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.

Just seen (briefly) the arrested US journalist Evan Gershkovich. He’s been brought to a Moscow court for an appeal hearing. pic.twitter.com/KK7diZYEZp